Düzce'den kısa kısa

Yığılca Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Sercan Çamlı ve yönetiminin kurum ziyaretleri devam ediyor.

Çamlı ve beraberindekiler, Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol ve Belediye Başkanı Selami Savaş'ı ziyaret etti.

Ziyaretlerle ilgili açıklamada bulunan Çamlı, "Ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Kaymakamımız, belediye başkanımız, siyasi parti temsilcilerimiz, oda başkanlarımız, kurum amirlerimiz ve esnafımızla bir araya geliyoruz." dedi.

- Öğrenciler okul bahçesindeki oturma alanlarını yeniliyor

Yığılca Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan oturma alanları öğrenciler tarafından yenileniyor.

Mobilya ve metal bölümü öğrencileri, uygulama eğitimlerinin bir kısmını okulun bahçesindeki oturma alanlarının tamir ve bakımlarını yaparak alıyor.

Havaların ısınmasıyla harekete geçen öğrenciler, oturma alanlarının sayısını artırmayı hedefliyor.

- Gölyaka ilçesinde radar uygulaması yapıldı

İlçe girişinde sürücülerin aşırı hız yapmaları sebebiyle artan şikayetler sonrası Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ve Gölyaka İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ortaklaşa radar uygulaması gerçekleştirdi.

Hız limitlerinde farkındalık oluşturmak, yol ve can güvenliğini sağlamak için yapılan denetimlerin devam edeceği öğrenildi.