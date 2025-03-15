Düzce'den kısa kısa

Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü personeline yangın tüpüyle alevlere müdahale eğitimi verildi.

Ekipler, şehir genelindeki 63 mahallede bulunan mezarlıklarda ot ve çim biçme çalışması yapıyor.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmalarına başladı.

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