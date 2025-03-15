Düzce'den kısa kısa
Düzce Belediyesi, şehir merkezindeki mezarlıkları bayram ziyareti için hazırlıyor.
Düzce Belediyesi, şehir merkezindeki mezarlıkları bayram ziyareti için hazırlıyor.
Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmalarına başladı.
Ekipler, şehir genelindeki 63 mahallede bulunan mezarlıklarda ot ve çim biçme çalışması yapıyor.
Mezarlık çevrelerinin de temizliğinin gerçekleştirildiği çalışmaların bayram öncesi tamamlanması hedefleniyor.
- DKMP personeline yangın eğitimi
Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü personeline yangın tüpüyle alevlere müdahale eğitimi verildi.
DKMP bahçesinde yapılan yangın tatbikatında yangın tüpüyle alevlere müdahale yöntemi uygulamalı gösterildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.