Düzce'deki camilerde teravih namazının ardından ballı şerbet ikram edildi

Gölyaka Merkez Camisi'nde namaz çıkışı vatandaşlara ballı şerbet ikram eden Bircan, bu Osmanlı geleneğinin 1570'lere uzandığını anlattı.

Gölyaka ilçesindeki ballı şerbet ikramı da Kaymakam Mehmet Bircan, Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun ve İlçe Müftüsü Ahmet Demirel'in katılımıyla yapıldı.

Şerbetten tadan Vali Selçuk Aslan, Osmanlı lezzetini her yıl ramazanın 15'inde teravih sonrasında geleneksel hakle getireceklerini, etkinliğin bu yıl Dünya Yetimler Günü'ne denk gelmesinin kendilerini ayrıca mutlu ettiğini belirtti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.