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        Düzce'de 200 kilogramlık ağırlıkla yapılan sosyal deney Seyit Onbaşı'nın kahramanlığını hatırlattı

        Düzce'de, Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın 215 kilogramlık top mermisini sırtlamasına ithafen düzenlenen sosyal deneyde, vatandaşlar kent meydanına bırakılan 200 kilogramlık ağırlığı kaldırma girişimi sırasında duygusal anlar yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 22:26 Güncelleme: 16.03.2025 - 22:53
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        Düzce'de 200 kilogramlık ağırlıkla yapılan sosyal deney Seyit Onbaşı'nın kahramanlığını hatırlattı
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        Düzce'de, Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın 215 kilogramlık top mermisini sırtlamasına ithafen düzenlenen sosyal deneyde, vatandaşlar kent meydanına bırakılan 200 kilogramlık ağırlığı kaldırma girişimi sırasında duygusal anlar yaşadı.

        Düzce Belediyesinin açıklamasına göre, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce sosyal deney yapıldı.

        Bu çerçevede, Anıtpark Meydanı'na Çanakkale cephesinde kahramanca çarpışan, kaldırdığı top mermisi ile savaşın seyrini değiştiren Seyit Onbaşı'nın 215 kilogramlık top mermisini sırtlamasına ithafen yaklaşık 200 kilogramlık bir ağırlık bırakıldı.

        Belediye çalışanları meydandan geçen vatandaşlardan ağırlığı kaldırmak için yardım istedi. Ağırlığın kaç kilogram olduğunu tahmin etmeleri istenen vatandaşlara Çanakkale Savaşı'nda Seyit Onbaşı'nın 215 kilogramlık top mermisini tek başına kaldırarak namluya sürdüğü hatırlatıldı.

        Vatandaşlar, kurdukları empatiyle Seyit Onbaşı'nın gösterdiği fedakarlık ve kahramanlığı bir kez daha hatırlayarak duygusal anlar yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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