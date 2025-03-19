Süt ve peynir ihtiyacı için aldığı mandaları devlet desteğiyle çoğaltıp çiftlik kurdu

ÖMER ÜRER - Düzce'de ailesinin süt ve peynir ihtiyacını karşılamak için eşinin aldığı 4 mandayla besiciliğe adım atan Fatma Mutlu, küçük ahırda başladığı uğraşını devlet desteğiyle kurduğu 10 dönüm çiftlikte sürdürüyor.

Eşi ve 3 çocuğuyla merkeze bağlı Yeni Taşköprü köyünde yaşayan 46 yaşındaki Mutlu, 2018'de ailesinin süt ve peynir ihtiyacını karşılamak için evlerinin yanında kurdukları küçük ahırda manda yetiştirmeye başladı.

Komşularından süt ürünlerine gelen talebin artması üzerine Mutlu, manda sayısını artırmak amacıyla 2022'de Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Düzce Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğince yürütülen "Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Projesi"ne başvurdu.

Manda sayısını aldığı destekle zaman içerisinde 22'ye, daha sonra da 40'a çıkaran Mutlu, küçük bir ahırdan çiftliğe dönüştürdüğü 10 dönüm alanda süt ve süt ürünleri üretimi yapıyor.

Mutlu, AA muhabirine, 2018'de 4 hayvanla başladığı manda yetiştiriciliğinde komşularının süt ve yoğurt taleplerini karşılamaya çalıştığını anlattı.

Manda yetiştiriciliğine eşinin önayak olduğunu belirten Mutlu, "Eşim bir gün 4 manda aldığını söyledi. 'Bunları sağabilir misin?' diye teklifte bulundu. Ben de ilk etapta hiç manda görmemiş bir insan olarak, 'Nasıl yaparım, nasıl olur?' endişesini yaşadım." diye konuştu.

- "Manda yetiştirmek cesaret, ısrarcılık, sabır ve şefkat ister"

Mutlu, hayvanlara alışmasının zaman aldığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben onlara hitap ederken 'annesi' kelimesini kullanırım. Her defasında 'annesi, annesinin gülleri' derim. Önce bir cesaret, istikrar, ondan sonra şefkat ve merhamet, ondan sonra sabır. Bunların üçü bir arada olmazsa mandalarla bir bağ kuramazsınız. Ondan bir beklentiniz olamaz. Bu üçünün olması lazım."