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        Süt ve peynir ihtiyacı için aldığı mandaları devlet desteğiyle çoğaltıp çiftlik kurdu

        ÖMER ÜRER - Düzce'de ailesinin süt ve peynir ihtiyacını karşılamak için eşinin aldığı 4 mandayla besiciliğe adım atan Fatma Mutlu, küçük ahırda başladığı uğraşını devlet desteğiyle kurduğu 10 dönüm çiftlikte sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 11:22 Güncelleme: 19.03.2025 - 11:48
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        Süt ve peynir ihtiyacı için aldığı mandaları devlet desteğiyle çoğaltıp çiftlik kurdu
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        ÖMER ÜRER - Düzce'de ailesinin süt ve peynir ihtiyacını karşılamak için eşinin aldığı 4 mandayla besiciliğe adım atan Fatma Mutlu, küçük ahırda başladığı uğraşını devlet desteğiyle kurduğu 10 dönüm çiftlikte sürdürüyor.

        Eşi ve 3 çocuğuyla merkeze bağlı Yeni Taşköprü köyünde yaşayan 46 yaşındaki Mutlu, 2018'de ailesinin süt ve peynir ihtiyacını karşılamak için evlerinin yanında kurdukları küçük ahırda manda yetiştirmeye başladı.

        Komşularından süt ürünlerine gelen talebin artması üzerine Mutlu, manda sayısını artırmak amacıyla 2022'de Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Düzce Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğince yürütülen "Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Projesi"ne başvurdu.

        Manda sayısını aldığı destekle zaman içerisinde 22'ye, daha sonra da 40'a çıkaran Mutlu, küçük bir ahırdan çiftliğe dönüştürdüğü 10 dönüm alanda süt ve süt ürünleri üretimi yapıyor.

        Mutlu, AA muhabirine, 2018'de 4 hayvanla başladığı manda yetiştiriciliğinde komşularının süt ve yoğurt taleplerini karşılamaya çalıştığını anlattı.

        Manda yetiştiriciliğine eşinin önayak olduğunu belirten Mutlu, "Eşim bir gün 4 manda aldığını söyledi. 'Bunları sağabilir misin?' diye teklifte bulundu. Ben de ilk etapta hiç manda görmemiş bir insan olarak, 'Nasıl yaparım, nasıl olur?' endişesini yaşadım." diye konuştu.

        - "Manda yetiştirmek cesaret, ısrarcılık, sabır ve şefkat ister"

        Mutlu, hayvanlara alışmasının zaman aldığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Ben onlara hitap ederken 'annesi' kelimesini kullanırım. Her defasında 'annesi, annesinin gülleri' derim. Önce bir cesaret, istikrar, ondan sonra şefkat ve merhamet, ondan sonra sabır. Bunların üçü bir arada olmazsa mandalarla bir bağ kuramazsınız. Ondan bir beklentiniz olamaz. Bu üçünün olması lazım."

        Yaklaşık 3 yıl önce 4 olan hayvan sayısını devlet desteğiyle önce 22'ye, ardından 40'a çıkardıklarını anlatan Mutlu, "Devletimizin her alanda verdiği destekler sayesinde biz üreticiler ayakta duruyoruz. Destekle bu kadar manda kapasitesine sahip oldum. Bunun yanı sıra doğurduğu yavrular bizim için sermaye. Sağdığım sütü çiğ olarak satıyorum ayrıca kaymak ve yoğurt yapıyorum. Pişirdiğim kaymakların altından lor peyniri elde ediyorum. Sipariş olarak elimden geldiğince yapıp tüketicilere veriyorum." diye konuştu.

        Küçük bir ahırın 3 sene içerisinde yavaş yavaş çiftliğe dönüştüğünü dile getiren Mutlu, özellikle kadınların her işi yapabilecek güce sahip olduğunu ve istemeleri halinde her alanda başarıya ulaşacaklarını sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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