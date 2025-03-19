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        Düzce'de evde açtıkları tünelde kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir evde, tünel açarak kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 11:53 Güncelleme: 19.03.2025 - 12:32
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        Düzce'de evde açtıkları tünelde kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir evde, tünel açarak kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine 2 katlı bir eve operasyon düzenledi.

        Evde 1 metre genişliğinde ve 10 metre derinliğinde çukur olduğu, çukurun devamında ise 15 metre uzunluğunda tünel kazıldığı tespit edildi.

        Ev ve bahçesinde yapılan aramada, 2 merdiven, 2 kazma, 2 çapa, 4 kürek, 2 metre uzunluğunda demir şiş, 30 metre uzatma kablosu, elektrikli vinç, benzinli su pompası, toprak burgu makinesi ve el arabası ele geçirildi.

        Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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