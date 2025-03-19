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        Düzce Üniversitesinden kısa kısa

        Düzce Üniversitesi (DÜ), dünyanın önemli bilimsel araştırma merkezlerinden Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) bünyesinde yer alan DRD5-Kuantum Algılama Dedektör AR-GE İşbirliğine üye oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 15:20 Güncelleme: 19.03.2025 - 15:20
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        Düzce Üniversitesinden kısa kısa
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        Düzce Üniversitesi (DÜ), dünyanın önemli bilimsel araştırma merkezlerinden Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) bünyesinde yer alan DRD5-Kuantum Algılama Dedektör AR-GE İşbirliğine üye oldu.

        DÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin AR-GE ekibinin CERN'deki işbirliği ve yönetim kurulu toplantısında sunduğu AR-GE önerisi, CERN DRD5 İş Birliği Yönetim Kurulunda oy birliğiyle kabul edilerek üyelik resmi olarak onaylandı.

        Üniversiteyi, CERN DRD5 İş Birliği Yönetim Kurulunda Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Saygın temsil edecek.

        Saygın ve aynı bölümden Doç. Dr. Erdem Elibol'un yönetiminde yürütülecek AR-GE çalışmalarına, DÜ Kimya Bölümünden Prof. Dr. Emine Tekin, ODTÜ Fizik Bölümünden Prof. Dr. A. Murat Güler ve Yozgat Bozok Üniversitesi Fizik Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Metin Yalvaç katkı sağlayacak. Çalışmalarda ayrıca öğretim görevlisi Dr. Tuna Demirci, araştırma görevlisi E. Eda Takgil ve doktora öğrencisi A. Badreddin Musatat da görev alacak.

        DÜ ve CERN laboratuvarlarında yapılacak AR-GE çalışmaları kapsamında, DÜ AR-GE ekibi tarafından nano ölçekli çeşitli boyut ve bileşenlere sahip kuantum noktaların üretilmesi ve optimizasyonu, alt detektör sistemlerine uygulama yöntemlerinin test ve analizleri, kuantum algılayıcı olarak kalorimetre modüllerinin tasarım ve geliştirilmesi, çeşitli yarıiletken iz sürücü alt detektörleri ve sintilatörlere kuantum algılamanın uygulanması, CERN'de ışınım testleri, veri alınması ve analizlerinin gerçekleştirilmesi, nano-ölçek kuantum malzemeleri kapsayan dedektör benzetim ve modellemelerinin yapılması hedefleniyor.

        Çalışmaların, zaman içerisinde üniversite-sanayi ekosistemine aktarılması, yüksek profilli doktora öğrencisi ve doktoralı araştırmacıların yetiştirilmesi, eğitim-öğretim faaliyetlerine katkılar sunması ve kuantum teknolojilerine dayalı AR-GE ekonomisi için ticarileştirilebilir ürünlerin üretilmesi süreçlerine katkılar sağlanması bekleniyor.

        - DÜ öğrencisinden resim yarışmasında büyük başarı

        DÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencisi Ayşe Nur Sarı, yaptığı resimlerle Bazaart projesi kapsamında düzenlenen resim yarışmasında ikinci oldu.

        Sanatın ulaşılabilirliğini artırmak amacıyla 2011 yılından bu yana gerçekleştirilen Bazaart projesine bu yıl aralarında DÜ öğrencilerinin de bulunduğu 1500 başvuru yapıldı.

        Seçici Kurul tarafından kabul alan DÜ öğrencileri, tuval üzerine yağlıboya ve kağıt üzerine karışık teknik çalışmalarıyla projeye katıldı.

        Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ayşe Nur Sarı, yarışmada ikincilik ödülünü kazandı.

        Aynı projede Resim Anasanat Dalı öğrencilerinden Hilal Topkan, Nuray Çiçek ve Yeliz Akarsu'nun da eserleri sergileme ödülüne layık görüldü.

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