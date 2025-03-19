Düzce Üniversitesinden kısa kısa

Düzce Üniversitesi (DÜ), dünyanın önemli bilimsel araştırma merkezlerinden Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) bünyesinde yer alan DRD5-Kuantum Algılama Dedektör AR-GE İşbirliğine üye oldu.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin AR-GE ekibinin CERN'deki işbirliği ve yönetim kurulu toplantısında sunduğu AR-GE önerisi, CERN DRD5 İş Birliği Yönetim Kurulunda oy birliğiyle kabul edilerek üyelik resmi olarak onaylandı.

Üniversiteyi, CERN DRD5 İş Birliği Yönetim Kurulunda Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Saygın temsil edecek.

Saygın ve aynı bölümden Doç. Dr. Erdem Elibol'un yönetiminde yürütülecek AR-GE çalışmalarına, DÜ Kimya Bölümünden Prof. Dr. Emine Tekin, ODTÜ Fizik Bölümünden Prof. Dr. A. Murat Güler ve Yozgat Bozok Üniversitesi Fizik Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Metin Yalvaç katkı sağlayacak. Çalışmalarda ayrıca öğretim görevlisi Dr. Tuna Demirci, araştırma görevlisi E. Eda Takgil ve doktora öğrencisi A. Badreddin Musatat da görev alacak.

DÜ ve CERN laboratuvarlarında yapılacak AR-GE çalışmaları kapsamında, DÜ AR-GE ekibi tarafından nano ölçekli çeşitli boyut ve bileşenlere sahip kuantum noktaların üretilmesi ve optimizasyonu, alt detektör sistemlerine uygulama yöntemlerinin test ve analizleri, kuantum algılayıcı olarak kalorimetre modüllerinin tasarım ve geliştirilmesi, çeşitli yarıiletken iz sürücü alt detektörleri ve sintilatörlere kuantum algılamanın uygulanması, CERN'de ışınım testleri, veri alınması ve analizlerinin gerçekleştirilmesi, nano-ölçek kuantum malzemeleri kapsayan dedektör benzetim ve modellemelerinin yapılması hedefleniyor.

Çalışmaların, zaman içerisinde üniversite-sanayi ekosistemine aktarılması, yüksek profilli doktora öğrencisi ve doktoralı araştırmacıların yetiştirilmesi, eğitim-öğretim faaliyetlerine katkılar sunması ve kuantum teknolojilerine dayalı AR-GE ekonomisi için ticarileştirilebilir ürünlerin üretilmesi süreçlerine katkılar sağlanması bekleniyor.

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