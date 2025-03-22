Düzce Üniversitesinde "Dünya Su Günü" konferansı düzenlendi

Düzce Üniversitesi (DÜ) Ziraat Fakültesi tarafından "Dünya Su Günü" konferansı gerçekleştirildi.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, konferansta, DÜ Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Emre Tunca, Türkiye'de mevcut su kaynaklarının durumu hakkında bilgi vererek suyun bilinçli kullanılmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Su kaynaklarının korunması için bireysel ve toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini ifade eden Tunca, konferansın suyun hayatımızdaki kritik önemine ışık tutacağını belirtti.

DÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Aybike Ayfer Karadağ ise kentlerde kullanılan suyun tarımdaki önemi ve doğru kullanım yöntemleri ile tarımsal sulamada verimliliğin artırılması için modern sulama tekniklerinin yaygınlaştırılması gerektiğini kaydetti.

- "Kuraklık hidroelektrik üretimini düşürdü"

DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk ise suyun bilinçli kullanımının kritik öneminden bahsederek, ülkemizde kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde üretilen elektrik enerjisinin geçen yıllarda yüzde 30 seviyelerindeyken bu yıl yüzde 8'e düştüğünü, su kaynaklarının korunmasına yönelik projelerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsünden İhsan Buğra Buğdaycı, dünya üzerinde 2 milyardan fazla insanın temiz ve güvenli suya erişimi olmadığını, su kaynaklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çözümler üretilmesi gerektiğini belirterek, suyun etkin kullanımı konusunda harekete geçmenin gerekliliği üzerinde durdu.

Program, soru cevap bölümünün ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.