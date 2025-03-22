Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce Üniversitesinde "Dünya Su Günü" konferansı düzenlendi

        Düzce Üniversitesi (DÜ) Ziraat Fakültesi tarafından "Dünya Su Günü" konferansı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 13:14 Güncelleme: 22.03.2025 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce Üniversitesinde "Dünya Su Günü" konferansı düzenlendi
        ABONE OL

        Düzce Üniversitesi (DÜ) Ziraat Fakültesi tarafından "Dünya Su Günü" konferansı gerçekleştirildi.

        DÜ'den yapılan açıklamaya göre, konferansta, DÜ Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Emre Tunca, Türkiye'de mevcut su kaynaklarının durumu hakkında bilgi vererek suyun bilinçli kullanılmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

        Su kaynaklarının korunması için bireysel ve toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini ifade eden Tunca, konferansın suyun hayatımızdaki kritik önemine ışık tutacağını belirtti.

        DÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Aybike Ayfer Karadağ ise kentlerde kullanılan suyun tarımdaki önemi ve doğru kullanım yöntemleri ile tarımsal sulamada verimliliğin artırılması için modern sulama tekniklerinin yaygınlaştırılması gerektiğini kaydetti.

        - "Kuraklık hidroelektrik üretimini düşürdü"

        DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk ise suyun bilinçli kullanımının kritik öneminden bahsederek, ülkemizde kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde üretilen elektrik enerjisinin geçen yıllarda yüzde 30 seviyelerindeyken bu yıl yüzde 8'e düştüğünü, su kaynaklarının korunmasına yönelik projelerin artırılması gerektiğini vurguladı.

        Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsünden İhsan Buğra Buğdaycı, dünya üzerinde 2 milyardan fazla insanın temiz ve güvenli suya erişimi olmadığını, su kaynaklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çözümler üretilmesi gerektiğini belirterek, suyun etkin kullanımı konusunda harekete geçmenin gerekliliği üzerinde durdu.

        Program, soru cevap bölümünün ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı
        Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Ekrem İmamoğlu'nun 2. ifadesi başladı
        Ekrem İmamoğlu'nun 2. ifadesi başladı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Osman Sınav'a veda günü
        Osman Sınav'a veda günü
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Zaniolo bekleyişi!
        Zaniolo bekleyişi!
        "Bayramda 100-120 milyar TL ciro bekleniyor"
        "Bayramda 100-120 milyar TL ciro bekleniyor"
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor
        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor
        Emekli işçinin tazminatı
        Emekli işçinin tazminatı
        Bilezik için kesip yaktılar!
        Bilezik için kesip yaktılar!
        En iyi 5 canavar filmi
        En iyi 5 canavar filmi
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!
        90’ların 'süpermodel' saç modeli geri döndü
        90’ların 'süpermodel' saç modeli geri döndü
        Kim bu yakınlık koordinatörü?
        Kim bu yakınlık koordinatörü?

        Benzer Haberler

        Tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi
        Tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi
        Düzce'de down sendromlu çocuklar için etkinlik düzenlendi
        Düzce'de down sendromlu çocuklar için etkinlik düzenlendi
        Düzce'de 2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
        Düzce'de 2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu
        Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu
        Oyun oynamak için gittikleri bowling salonunda kilitli kaldılar
        Oyun oynamak için gittikleri bowling salonunda kilitli kaldılar