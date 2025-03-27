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        Düzce'den kısa kısa

        Düzce'de ana sınıfı öğrencileri, doğayı keşfetmek ve bitkileri yakından tanımak amacıyla Düzce Üniversitesi (DÜ) Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 09:12 Güncelleme: 27.03.2025 - 09:12
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        Düzce'den kısa kısa
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        Düzce'de ana sınıfı öğrencileri, doğayı keşfetmek ve bitkileri yakından tanımak amacıyla Düzce Üniversitesi (DÜ) Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti.

        DÜ'den yapılan açıklamada, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Araştırma Görevlisi Tuba Nur Doğan eşliğinde gerçekleşen gezide, çocuklar hem eğitici hem de eğlenceli bir gün geçirdi.

        Gezi programında öğrencilere bahçede yetişen endemik bitkiler ve farklı bitki türleri hakkında bilgi veren Doğan, çocukların merak ettiği soruları yanıtlayarak doğa sevgisini pekiştirmelerine katkı sağladı.

        - Fidan dikimi gerçekleştirildi

        Ormancılık Haftası kapsamında, Düzce Üniversitesi Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Koordinatörlüğü (DÜSİD), Beyköy Belediyesi, Ormancılık Meslek Yüksekokulu ile Sürdürülebilirlik ve Yeşil Kampüs Topluluğu (DÜSÜYET) işbirliğinde fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.

        Sel ve taşkın riskinin yüksek olduğu bölgede düzenlenen etkinlikte, yüzlerce fidan toprakla buluşturularak hem doğaya hem de bölgeye katkı sağlandı.

        Etkinliğe Beyköy Belediye Başkanı Fatih Ocak, Düzce Üniversitesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Çağlar Akçay, Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Koç, Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nihan Koçer, Öğretim Görevlisi İlter Bekar, DÜSİD Koordinatör Yardımcısı Araştırma Görevlisi Özcan Akın ve doğaseverler katıldı.

        - Düzce Sanat Sokağı "Sıfır Atık" projesiyle başladı

        Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından organize edilen Sanat Sokağı, "Sıfır Atık" temasıyla Millet Bahçesi'nde ziyarete açıldı.

        Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 26-28 Mart tarihlerinde açık kalacak Sanat Sokağı'nda, süs eşyaları, örgü oyuncaklar, hasır sepetler, örgü çantalar ve el yapımı takılar gibi el emeği ürünler sergilenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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