Düzce'den kısa kısa

Düzce'de ana sınıfı öğrencileri, doğayı keşfetmek ve bitkileri yakından tanımak amacıyla Düzce Üniversitesi (DÜ) Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti.

DÜ'den yapılan açıklamada, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Araştırma Görevlisi Tuba Nur Doğan eşliğinde gerçekleşen gezide, çocuklar hem eğitici hem de eğlenceli bir gün geçirdi.

Gezi programında öğrencilere bahçede yetişen endemik bitkiler ve farklı bitki türleri hakkında bilgi veren Doğan, çocukların merak ettiği soruları yanıtlayarak doğa sevgisini pekiştirmelerine katkı sağladı.

- Fidan dikimi gerçekleştirildi

Ormancılık Haftası kapsamında, Düzce Üniversitesi Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Koordinatörlüğü (DÜSİD), Beyköy Belediyesi, Ormancılık Meslek Yüksekokulu ile Sürdürülebilirlik ve Yeşil Kampüs Topluluğu (DÜSÜYET) işbirliğinde fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.

Sel ve taşkın riskinin yüksek olduğu bölgede düzenlenen etkinlikte, yüzlerce fidan toprakla buluşturularak hem doğaya hem de bölgeye katkı sağlandı.