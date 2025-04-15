Düzce Valisi Aslan'dan "Turizm Haftası" mesajı

Düzce Valisi Selçuk Aslan, "15-22 Nisan Turizm Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aslan, mesajında, turizmin, sosyokültürel etkinliklerin yanı sıra ekonomik büyüme ve kalkınmaya da katkı sunduğunu belirtti.

Türkiye’nin, dört mevsimin bir arada yaşandığı bir ülke olduğuna dikkati çeken Aslan, tarihten günümüze sayısız medeniyetin ortaya çıktığı, yaşadığı ender coğrafyalardan biri olduğunu anlattı.

Aslan, Türkiye'nin dünya turizmindeki öneminin giderek arttığını aktararak, "Cumhuriyetimizin en genç vilayeti olan Düzcemiz'de doğal güzellikleri ve Bitinya Krallığı'na kadar giden tarihi zenginlikleriyle, ülke ve dünya turizmi için önemli bir potansiyeli barındırmaktadır." ifadesini kullandı.

Düzce'nin doğal ve kültürel güzelliklerinin tanıtımını en iyi şekilde yapmak için çalıştıklarını anlatan Aslan, ilin turizmine katkı sağlayacak her türlü tesis ve hizmet verecek nitelikli insan gücünün arttırılması için tüm paydaşlarla çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini kaydetti.