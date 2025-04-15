Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce Valisi Aslan'dan "Turizm Haftası" mesajı

        Düzce Valisi Selçuk Aslan, "15-22 Nisan Turizm Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 16:07 Güncelleme: 15.04.2025 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce Valisi Aslan'dan "Turizm Haftası" mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce Valisi Selçuk Aslan, "15-22 Nisan Turizm Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Aslan, mesajında, turizmin, sosyokültürel etkinliklerin yanı sıra ekonomik büyüme ve kalkınmaya da katkı sunduğunu belirtti.

        Türkiye’nin, dört mevsimin bir arada yaşandığı bir ülke olduğuna dikkati çeken Aslan, tarihten günümüze sayısız medeniyetin ortaya çıktığı, yaşadığı ender coğrafyalardan biri olduğunu anlattı.

        Aslan, Türkiye'nin dünya turizmindeki öneminin giderek arttığını aktararak, "Cumhuriyetimizin en genç vilayeti olan Düzcemiz'de doğal güzellikleri ve Bitinya Krallığı'na kadar giden tarihi zenginlikleriyle, ülke ve dünya turizmi için önemli bir potansiyeli barındırmaktadır." ifadesini kullandı.

        Düzce'nin doğal ve kültürel güzelliklerinin tanıtımını en iyi şekilde yapmak için çalıştıklarını anlatan Aslan, ilin turizmine katkı sağlayacak her türlü tesis ve hizmet verecek nitelikli insan gücünün arttırılması için tüm paydaşlarla çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bungalovdaki kameraya soruşturma!
        Bungalovdaki kameraya soruşturma!
        Lego'nun üst düzey yöneticisi kayak kazasında öldü
        Lego'nun üst düzey yöneticisi kayak kazasında öldü
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Muğla'da 'erken Anadolu geni'ne rastlandı
        Muğla'da 'erken Anadolu geni'ne rastlandı
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”

        Benzer Haberler

        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'de balıkçılar bereketli geçen sezona "paydos" dedi
        Düzce'de balıkçılar bereketli geçen sezona "paydos" dedi
        Düzce'de kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Düzce'de kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Zirai don fındığı vurdu
        Zirai don fındığı vurdu
        Taksiciler, buldukları küçük çocuğu ailesine ulaştırdı
        Taksiciler, buldukları küçük çocuğu ailesine ulaştırdı
        Düzce'de fındık bahçelerinde 'don ve buzlanma' ya karşı mücadele başlatıldı
        Düzce'de fındık bahçelerinde 'don ve buzlanma' ya karşı mücadele başlatıldı