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        Türkiye'de nadir görülen kara leylekler Düzce'de görüntülendi

        Türkiye'de nadir görülen kuş türleri arasında yer alan kara leylekler Düzce'de görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 13:20 Güncelleme: 16.04.2025 - 13:20
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        Türkiye'de nadir görülen kara leylekler Düzce'de görüntülendi
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        Türkiye'de nadir görülen kuş türleri arasında yer alan kara leylekler Düzce'de görüntülendi.

        Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Çakırlar köyünde babasıyla gezmeye çıkan 7 yaşındaki Çınar Ayas, Melen Çayı kıyısında kara leylekleri gördü.

        Ayas'ın babasının cep telefonuyla kayda aldığı görüntülerde, 3 kara leyleğin bir süre su kenarında bekledikten sonra bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

        Çınar Ayas, AA muhabirine, babasıyla gezmeye çıktıklarında kara leylekleri gördüğünü ve cep telefonuyla kayda aldığını söyledi.

        Veteriner baba Serkan Ayas ise "Çınar'la bir anlaşmamız var, leylek görünce tatile çıkıyoruz. Dere kenarında gezerken Çınar bize 'Durun, leylek gördüm.' dedi. Sonra o bölgeye yaklaştık, baktık gerçekten kara leylek." dedi.

        Türkiye'de popülasyonu az olduğu bilinen kara leylekler, beyaz leyleklerin aksine yerleşim yerlerinden uzak, bozulmamış ormanlık ve yarı bataklık alanlar ile tatlı su kaynaklarına yakın yamaç ve vadilerde yuva yapıyor.

        Kafkaslar, Karpatlar ve İspanya'da popülasyonu daha fazla olan kara leylekler, insanlardan izole yerler seçmesiyle diğer leylek türünden ayrılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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