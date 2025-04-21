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        Düzce'de jandarmanın trafik ve asayiş çalışmaları devam ediyor

        Düzce'de jandarma ekiplerinin trafik ve asayiş çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 16:05 Güncelleme: 21.04.2025 - 16:05
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        Düzce'de jandarmanın trafik ve asayiş çalışmaları devam ediyor
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        Düzce'de jandarma ekiplerinin trafik ve asayiş çalışmaları sürüyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi 24 saat radarlı hız denetim cihazlarıyla denetleniyor.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı otoyol jandarma ekipleri, İstanbul ve Ankara istikametinde kurdukları radar sistemiyle trafik güvenliğini sağlayarak kazaların önlenmesini amaçlıyor.

        Asayiş çalışmaları kapsamında ise Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Hasanbey köyünde 14 Nisan'da bir evin malzeme deposunda çıkan yangının faili olarak aranan S.M, Meşelik mevkisinde çalılık alanda jandarma ekiplerince yakalandı.

        Açıklamada, şüpheli hakkında, "kadına karşı basit yaralama, kadına karşı tehdit, şantaj, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma, kişilerin huzur ve sükununu bozma, tedbir kararına aykırı hareket etme ve özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçlarından hakkında 10 ayrı adli işlem bulunduğu kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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