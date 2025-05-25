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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 21:14 Güncelleme: 25.05.2025 - 21:14
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda F.A. gözaltına alındı.

        Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 85 gram uyuşturucu madde üretiminde kullanılan sıvı, 192 gram sentetik uyuşturucu ve 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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