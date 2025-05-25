Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 85 gram uyuşturucu madde üretiminde kullanılan sıvı, 192 gram sentetik uyuşturucu ve 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda F.A. gözaltına alındı.

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