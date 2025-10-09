Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis, görüş mesafesini düşürdü.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis, görüş mesafesini düşürdü.
Sis, İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan otoyolun Düzce gişeleri, Sinirci ve Beyköy mevkilerinde etkisini gösterdi.
Görüş mesafesinin azaldığı bölgede jandarma trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.
Düzce Ovası'nın kuzey ve güney kısımlarında da sis görüldü.
Sis tabakasının kapladığı ova ile sisin etkili olduğu otoyoldaki trafik akışı, havadan görüntülendi.
