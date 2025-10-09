Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Şube başkanlığını yaptığı dernek yararına evinde dekoratif objeler üretiyor

        GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'de evinin çatı katını atölyeye dönüştüren vazife malulü Abdullah Markuş, başkanlığını yaptığı gazi derneği yararına dekoratif objeler üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 11:52 Güncelleme: 09.10.2025 - 12:03
        Şube başkanlığını yaptığı dernek yararına evinde dekoratif objeler üretiyor
        GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'de evinin çatı katını atölyeye dönüştüren vazife malulü Abdullah Markuş, başkanlığını yaptığı gazi derneği yararına dekoratif objeler üretiyor.

        Isparta'daki Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda 2013 yılında intikal sırasında yüksekten düşme sonucu yaralanan ve vazife malulü sayılan uzman çavuş Markuş, 2015 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli oldu.

        Yaklaşık 2 yıldır Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Düzce Şube Başkanlığı görevini yürüten Markuş, dernek yararına dekoratif objeler üretmek için evinin çatı katını atölyeye çevirdi.

        Atölyesinde biblo, tablo gibi dekoratif objeler üreten Markuş, ürünleri Düzce ve çevre iller başta olmak üzere kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına hediye edip, gelen bağışlarla derneğinin ihtiyaçlarını karşılıyor.

        - "Tarihi ve kültürel objelerle gönüllere dokunuyoruz"

        Abdullah Markuş, AA muhabirine, dekoratif obje imal etme fikrinin dernek adına yaptığı şehit ailesi ve kurum ziyaretlerinde hediye verme düşüncesinden hareketle oluştuğunu söyledi.

        Ziyaretlerde kalıcı hediye vermek istediklerini belirten Markuş, "Şehit ailelerimize giderken çikolatadan, kolonyadan ziyade onlara ölümsüz anı bırakmak düşüncesiyle biblo, tablo gibi hizmet alanı açmak istedik. Kültürel ve tarihi değerlerimizi yansıtan objeleri mermerit biblo şeklinde modelleyip, döküp, kalıp haline getirip resmi kurum ve aile ziyaretlerinde takdim ediyoruz. Tarihimiz unutulmasın, yaşatılsın istedik." diye konuştu.

        Markuş, askerlik hizmeti öncesinde motor ve kaporta ustası olarak çalıştığını anlatarak, bu konuda el becerisinin olduğunu kaydetti.

        Ürünlerini hediye amaçlı yaptığını vurgulayan Markuş, şöyle devam etti:

        "Bunları kurum ziyaretlerinde hediye ediyoruz. Bunları görüp beğenen şube başkanlarımız veya diğer vilayetlerdeki kurum, kuruluşlar, bireyler, camiamıza katkı sağlamak amacıyla bizden talep ediyor. Sakarya, Yalova, İstanbul, Ankara, Antalya, Kütahya gibi birçok vilayetten de şehirlerinin tarihini yansıtan talepler aldık.

        Kişiye özgü taleplere yönelik de ürün çıkarıyoruz. Biz büyük, gururlu bir aileyiz. Ürünlerimize herhangi bir fiyatlandırma yapmıyoruz. Destek vermek isteyenler, kendi camiamızın, derneğimizin hesaplarına bağış olarak gönderiyor. Biz burada sadece tarihi ve kültürel objelerle gönüllere dokunuyoruz. Kişi veya kurumların gönlünden ne koparsa onun karşılığında ürünlerimizi teslim ediyoruz."

        Çalışmalarını evinin çatı katında oluşturduğu atölyede sürdürdüğünü belirten Markuş, üretim aşamasında gazi arkadaşlarının da zaman zaman kendisine yardımcı olduğunu, bu sayede streslerinin azalarak moral ve motivasyonlarının arttığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

