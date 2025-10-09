Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Vali Aslan, Gölyaka'daki TOKİ şantiyesinde inceleme yaptı

        Düzce Valisi Selçuk Aslan, Gölyaka ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı süren inşaat alanında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 16:01 Güncelleme: 09.10.2025 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Aslan, Gölyaka'daki TOKİ şantiyesinde inceleme yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce Valisi Selçuk Aslan, Gölyaka ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı süren inşaat alanında incelemelerde bulundu.

        Vali Aslan, Tepecik Mevkinde yapımı süren TOKİ konutları ve çevre düzenlemeleri çalışmalarını yerinde inceledi.

        Yetkililerden proje hakkında detaylı bilgi alan Vali Aslan, 140 konut, 4 iş yeri ile altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmalarının hızla ve titizlikle devam ettiğini belirtti.

        Vali Aslan, projenin tamamlanmasıyla ilçede modern ve güvenli yaşam alanlarının vatandaşlara sunulacağını kaydetti.

        Vali Aslan'a, Gölyaka Kaymakamı Mehmet Bircan, Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, Düzce İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mesut Lafcı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Abdulsamet Çelik ve ilgili kurum yetkilileri eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Yaşlı sürücü, gişelerde beton bariyere çarptı!
        Yaşlı sürücü, gişelerde beton bariyere çarptı!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum

        Benzer Haberler

        Düzce'de kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele toplantısı gerçekleştiril...
        Düzce'de kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele toplantısı gerçekleştiril...
        Düzce'den AB ülkelerine 9 ayda 15 bin 278 ton iç fındık ihraç edildi
        Düzce'den AB ülkelerine 9 ayda 15 bin 278 ton iç fındık ihraç edildi
        Uzmanından "soğuk havalarda kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun" öne...
        Uzmanından "soğuk havalarda kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun" öne...
        Şube başkanlığını yaptığı dernek yararına evinde dekoratif objeler üretiyor
        Şube başkanlığını yaptığı dernek yararına evinde dekoratif objeler üretiyor
        Düzce'de çocuklar müziğin gücüyle dijital bağımlılıktan uzaklaşıyor
        Düzce'de çocuklar müziğin gücüyle dijital bağımlılıktan uzaklaşıyor
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu