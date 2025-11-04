Habertürk
        Düzce'de "Bir Adım Bir Umut Projesi" tanıtıldı

        Düzce'de "Bir Adım Bir Umut Projesi" tanıtıldı

        Düzce'de dezavantajlı konumdaki çocukları geleceğe güvenle taşımak amacıyla hayata geçirilen "Bir Adım Bir Umut Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

        Giriş: 04.11.2025 - 17:00 Güncelleme: 04.11.2025 - 17:00
        Düzce'de "Bir Adım Bir Umut Projesi" tanıtıldı
        Düzce'de dezavantajlı konumdaki çocukları geleceğe güvenle taşımak amacıyla hayata geçirilen "Bir Adım Bir Umut Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, projenin tanıtımını 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü GAMER Toplantı Salonu'nda Vali Selçuk Aslan yaptı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Aslan, çalışmanın Valilik koordinasyonunda, yerel paydaşların desteğiyle 2023 ve 2024 yıllarında risk altındaki çocukların korunması amacıyla yürütülen "Deniz Yıldızı Projesi"nin ikinci fazını oluşturduğunu belirtti.

        Yeni projenin ilk adımlarını Ağustos ayından itibaren attıklarını aktaran Aslan, "Valiliğimiz koordinasyonunda, birçok kurumun paydaşlığı ve işbirliğiyle yürüteceğimiz projemizin Düzce'den Türkiye'ye örnek teşkil etmesini, bir sosyal uyum ve iyileşme modeli olmasını temenni etmekteyiz. Amacı, sadece çocukları suçtan uzaklaştırmak değil, onları yeniden eğitime, topluma ve üretime kazandırmaktır. Çünkü her çocuk, güvenli bir geleceği hak eder. Doğru bir adım, bir çocuğun hayatında umudu büyütebilir." değerlendirmesinde bulundu.

        Aslan, 18 yaş altında ve bağımlılık riskiyle karşı karşıya olan çocukların da oluşturulacak arındırma programları vasıtasıyla "Bir Adım Bir Umut Projesi" kapsamında yer alacağına ifade ederek, "Bu sayede narkotik maddeleri çocuklarımızdan uzak tutma çabalarımızın yanı sıra bir şekilde bu maddelerle tanışan ya da risk grubunda yer alan çocuklarımızı da bu proje kapsamında yakın takibe alacağız. Bilimsel teknik ve imkanlarla onları önce arındırmak ve ardından tekrar bu maddelerle buluşmamalarını sağlamak üzere psiko-sosyal ve ekonomik açılardan her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Proje süresince kurulacak koordinasyon kurulunun, kazanımları rapor altına almak amacıyla her kurumdan bir temsilcinin katılımıyla düzenli olarak bir araya geleceğini belirten Aslan, şunları kaydetti:

        "Bu kurulda her çocuk için atanan mentörler belirlenecektir. Mentörler düzenli aralıklarla çocuklarla bir araya gelerek onların gelişimine yakından tanıklık edecektir. Bu sayede iyileştirme, geliştirme ve ilerleme durumları proje kuruluna iletilecektir. Kurul, sahadan alınan verileri analiz ederek çocukların eğitim, sağlık, kültür ve sosyal uyum süreçlerini yakından izleyerek, kurumlar arasında etkin bir yönlendirme mekanizması oluşturacaktır. Proje, güven ve katılım, beceri ve farkındalık, aile ve toplum entegrasyonu şeklinde 3 aşamalı olarak uygulanacaktır. Proje sonunda, risk altındaki çocukların yeniden eğitime kazandırılması, okul devamsızlıklarında düşüş, sosyal uyum ve özgüven artışı, aile içi iletişimde güçlenme, Düzce'de sürdürülebilir bir çocuk koruma ağı oluşturulması hedeflenmektedir."

