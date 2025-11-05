Düzce'de ilkokul öğrencileri ve anneleri, sağlıklı besin yarışmasında hünerlerini sergiledi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde düzenlenen yemek yarışmasında ilkokul öğrencileri ve anneleri mutfakta tezgah başına geçti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında Şehit Ercan Eker İlkokulu'nda düzenlenen yarışmada, öğrenciler ve anneleri evden getirdikleri malzemeleri okulun yemekhanesinde pişirdi.

"Sağlıklı Sofra", "Sunum Ustası Aile" ve "Yaratıcı Tarif Ailesi" kategorilerinde yarışan anne ve çocukları, derece yapmak için 45 dakikada en güzel yemeği sunmak için mücadele etti.

Okul müdür yardımcısı İlter Karacaoğlu, çok özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.

Mutfağın sıcaklığı, ailenin birleştirici gücü ve sağlıklı beslenmenin öneminin aynı sofrada buluştuğunu belirten Karacaoğlu, "Sadece bir yemek yarışması değil, aile bağlarının güçlendiği, öğrencilerimizin anne babalarıyla üretmenin mutluluğunu yaşadığı, paylaşmanın değerinin yeniden hissedildiği unutulmaz bir etkinlik oldu." ifadelerini kullandı.