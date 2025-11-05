Habertürk
        Düzce Haberleri

        Düzce'de ilkokul öğrencileri ve anneleri, sağlıklı besin yarışmasında hünerlerini sergiledi

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde düzenlenen yemek yarışmasında ilkokul öğrencileri ve anneleri mutfakta tezgah başına geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 17:48
        Düzce'de ilkokul öğrencileri ve anneleri, sağlıklı besin yarışmasında hünerlerini sergiledi
        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde düzenlenen yemek yarışmasında ilkokul öğrencileri ve anneleri mutfakta tezgah başına geçti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında Şehit Ercan Eker İlkokulu'nda düzenlenen yarışmada, öğrenciler ve anneleri evden getirdikleri malzemeleri okulun yemekhanesinde pişirdi.

        "Sağlıklı Sofra", "Sunum Ustası Aile" ve "Yaratıcı Tarif Ailesi" kategorilerinde yarışan anne ve çocukları, derece yapmak için 45 dakikada en güzel yemeği sunmak için mücadele etti.

        Okul müdür yardımcısı İlter Karacaoğlu, çok özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.

        Mutfağın sıcaklığı, ailenin birleştirici gücü ve sağlıklı beslenmenin öneminin aynı sofrada buluştuğunu belirten Karacaoğlu, "Sadece bir yemek yarışması değil, aile bağlarının güçlendiği, öğrencilerimizin anne babalarıyla üretmenin mutluluğunu yaşadığı, paylaşmanın değerinin yeniden hissedildiği unutulmaz bir etkinlik oldu." ifadelerini kullandı.

        Babaların da seyirciler arasında yer aldığı yarışmada, anne Sibel ve oğlu Göktürk Kalyoncu birinci, anne Handan ve kızı Dicle Ulusoy ikinci, anne Bahar ve kızı Erva Atılgan ise üçüncü oldu.

        Dereceye girenlere jüri üyeleri tarafından küçük ev aletleri ve plaket hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

