        Düzce'den kısa kısa

        Düzce'den kısa kısa

        Düzce'de Gölyakalı gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, "110. Yılında 110 Bin Gençle, Bir Destandır Çanakkale" projesi kapsamında Çanakkale'ye uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 18:31 Güncelleme: 13.11.2025 - 18:31
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'de Gölyakalı gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, "110. Yılında 110 Bin Gençle, Bir Destandır Çanakkale" projesi kapsamında Çanakkale'ye uğurlandı.

        Gençlerin tarih bilincini artırmak, milli ve manevi değerlerle bağ kurmalarını sağlamak ve Çanakkale ruhunu yerinde yaşatarak yeni nesillere aktarmak amacıyla hayata geçirilen proje doğrultusunda Gölyaka'dan 40 lise öğrencisi Çanakkale'ye doğru yola çıktı.

        Gezi programı kapsamında öğrenciler, iki gün boyunca Çanakkale Şehitliği başta olmak üzere tarihi mekanları ziyaret edecek.

        - Umre kafilesi uğurlandı

        Gölyaka'da umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek kafile yolcu edildi.

        Merkez Camii bahçesinde bir araya gelen 15 kişilik kafile için tören düzenlendi.

        Törene katılan Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, "Allah niyetinizi, ibadetlerinizi ve dualarınızı kabul etsin. Rabbim gitmek isteyip gidemeyenlere de nasip etsin." diye konuştu.

        Kafile, imam hatip Hamit Kıdık tarafından yapılan duanın ardından aileleri ve sevenleri ile helalleşerek yola çıktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

