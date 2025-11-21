Habertürk
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        21.11.2025 - 08:44
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Kaynaşlı'ya bağlı Darıyerihasanbey köyünde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda R.Ş. ve R.D. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Ayrıca zanlılardan uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 1 kişi hakkında "uyuşturucu madde kullanma" suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

