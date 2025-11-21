Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Kaynaşlı'ya bağlı Darıyerihasanbey köyünde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda R.Ş. ve R.D. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

