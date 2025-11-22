Öğretmenlikten 29 yıl önce emekli olmasına rağmen eğitimden kopamadı

ÖMER ÜRER - Düzce'de öğretmenlikten 29 yıl önce emekli olmasına rağmen içindeki eğitim aşkı dinmeyen Nihal Altındağ, kendini gönüllü öğretmenliğe adadı.

Kentte birçok okulda 27 yıl boyunca görev yapan 76 yaşındaki Altındağ, çok sevdiği mesleğinden 1996 yılında emekli oldu.

Çalışma hayatını sona erdirdikten sonra eski Milli Eğitim Bakanlarından merhum Avni Akyol'un isteği üzerine Avni Akyol Ümit Kültür ve Eğitim Vakfının müdürlük görevini üstlenen Altındağ, vakıf bünyesinde açılan kurslarda kadınlara okuma yazma öğretmeye başladı.

Marmara Depremi'nde vakfın yıkılmasıyla üzüntü yaşayan Altındağ'ın acısı, Avni Akyol'un 1999'daki vefatıyla katlandı.

Hem vakfın faaliyetlerini sürdürmek hem de Avni Akyol'un ismini yaşatabilmek için çalışmalarını sürdüren Altındağ, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kendisine gösterilen Aziziye İlköğretim Okulu bahçesinde kurulan Avni Akyol Ümit Vakfı Kütüphanesi'ne bağışçı kuruluşların da enkazdan çıkardığı kitap ve çeşitli eğitim materyallerini taşıdı.

Altındağ, yaklaşık 20 yıldır gönüllü sürdürdüğü eğitim faaliyetleriyle farklı yaşlardaki 500'ü aşkın kadına okuma yazma öğretti. - "Öğretmenlik asla bitmiyor" Nihal Altındağ, AA muhabirine, emekli olduktan sonra merhum Avni Akyol'un kurduğu vakıfta birlikte çalışma isteği üzerine eğitim çalışmalarına tekrar başladığını söyledi. Kadınlara yönelik okuma yazma kursunda gönüllü öğretmenliğe devam ettiğini anlatan Altındağ, "Mümkün olduğu sürece de devam edeceğim. Yaşım itibarıyla ne zamana kadar götürebilirim, onu Allah bilir. Yaptığım işten çok mutluyum çünkü bu kadınlar bir şeyler öğrendiklerinde çok mutlu oluyorlar. Burası sadece okuma yazma kursu değil. Birlikte bir şeyler üretmek, birlikte bir şeyler paylaşmak ve başarmak çok güzel. Burası bizim yuvamız. Okuma yazma öğrendikten sonra zamanını burada geçirmek isteyen kursiyerlerimiz var." ifadelerini kullandı. Altındağ, öğretme arzusunun asla bitmediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Öğretmenlik asla bitmiyor. Ben şimdi buradayım ve faal çalışmamı sürdürüyorum. Çalışmayan, emekli öğretmen arkadaşlarımız da eski öğrencisini yolda görse hemen ona hayatına dair bir şeyler katmak istiyor. Gerçekten öğretmenlik hiç bitmiyor. Mesela buradaki kadınlarımız yapamadıklarını şimdi yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Önceden hastaneye veya okula gittiklerinde hiçbir işlerini yapamadıklarını söylüyorlardı. Ama şimdi hastanede, okulda yazıları okuyabildiklerini, işlerini halledebildiklerini söylüyorlar. Bu durumdan onlar da ben de memnunum." - "Öğretmenimizden Allah razı olsun" Kursta okuma yazma öğrenen 67 yaşındaki Hanife Akdi de Bağ-Kur emeklisi olduğunu belirterek, önce Kur'an-ı Kerim okumayı, ardından Nihal öğretmen sayesinde okuma yazma öğrendiğini söyledi. Nihal öğretmenle ilkokula giden torunu sayesinde tanıştığını anlatan Akdi, "Bana okuma yazma öğrenmek ister misin? denildiğinde mutlu oldum. Torunlarım kursun yanındaki okulda eğitim görüyor. Geçen yıldan bu yana kursa geliyorum. Hocamdan çok memnunum. O bize ders veriyor, biz de çok şükür öğreniyoruz." diye konuştu.