Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 11:51 Güncelleme: 30.11.2025 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Gölormanı köyü yolunda seyreden P.D. (22) idaresindeki 81 AEU 186 plakalı otomobil, Toptepe mevkisinde virajda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Takla atan araçtaki sürücü ile yolcu L.G. (23) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler ve vatandaşlar tarafından yola çıkarılan yaralılar, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Araç göle uçtu! 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı!
        Araç göle uçtu! 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı!
        Pizza zehirledi iddiası! 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti!
        Pizza zehirledi iddiası! 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Papa 14. Leo İstanbul'da
        Papa 14. Leo İstanbul'da
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Hemşehrim memleket neresi?
        Hemşehrim memleket neresi?
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama
        Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama
        Katil kayınpeder intihar etti
        Katil kayınpeder intihar etti
        Ulaştırma Bakanlığından patlama yaşanan 2 gemiye dair açıklama
        Ulaştırma Bakanlığından patlama yaşanan 2 gemiye dair açıklama
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor

        Benzer Haberler

        Palamut Gürcistan'a kaçınca tezgahlar hamsiyle doldu
        Palamut Gürcistan'a kaçınca tezgahlar hamsiyle doldu
        Düzce Ovası ve İstanbul'un su kaynağında sevindiren artış Hasanlar Barajı'n...
        Düzce Ovası ve İstanbul'un su kaynağında sevindiren artış Hasanlar Barajı'n...
        Aktaş şelalesinin doğal güzelliği paylaşıldı
        Aktaş şelalesinin doğal güzelliği paylaşıldı
        Düzce'de "Anadoludakiler-Konuralp Pirinci Üretim Kompleksi Değer Yaratıyor"...
        Düzce'de "Anadoludakiler-Konuralp Pirinci Üretim Kompleksi Değer Yaratıyor"...
        Konuralp pirincinin üretimi arttırılacak
        Konuralp pirincinin üretimi arttırılacak
        Düzce'de balık fiyatları düşerken, vatandaşlar balığa yöneliyor
        Düzce'de balık fiyatları düşerken, vatandaşlar balığa yöneliyor