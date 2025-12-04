Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de jandarma ve polise tahsis edilen 44 araç hizmete alındı

        Düzce'de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 44 araç hizmete alındı.

        Giriş: 04.12.2025 - 14:51 Güncelleme: 04.12.2025 - 14:51
        Düzce'de jandarma ve polise tahsis edilen 44 araç hizmete alındı
        Düzce'de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 44 araç hizmete alındı.

        Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen araç teslim töreninde konuşan Vali Selçuk Aslan, bu yıl İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye'de 9 bin 200 araçlık yeni tahsis yapıldığını söyledi.

        Aslan, bu kapsamda kentte İl Emniyet Müdürlüğüne 28, İl Jandarma komutanlığına ise 16 yeni aracın kazandırıldığını belirterek, "Alınan bu araçlardan 17'si, Düzce İl Özel idaresi tarafından polis ve emniyet vakıflarımıza aktarılan kaynakla tedarik edildi. Bu noktada İl Genel Meclisi üyelerine, İl Özel İdaresi çalışanlarına, şehrimizin asayiş ve emniyetine verdikleri bu kıymetli destek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bugün alanda gördüğünüz farklı özelliklerdeki araçları hizmete alıyoruz. Şehrimizin huzur ve asayişinin daha iyi bir noktaya geleceğine inanıyoruz. Hayırlı olsun." diye konuştu.

        İl Müftüsü Osman Aydın'ın yaptığı duanın ardından araçların anahtarları, kurum yöneticilerine teslim edildi.

        Daha sonra Aslan beraberindeki İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik ve İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç ile araçları inceledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

