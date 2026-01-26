Düzce'de tabancayla kazara kendini vuran genç yaşam mücadelesini kaybetti

Düzce'de tabancayla kazara kendini vurarak ağır yaralanan 18 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Düverdüzü köyünde meydana gelen olayda yaralanan Egemen Çengel (18), Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Merkeze bağlı Düverdüzü köyünde 25 Ocak'ta evinde oynadığı tabanca kazara ateş alan Çengel, kurşunun başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı.

