        Düzce'de asayiş

        Düzce'de asayiş

        Düzce Valiliği, 26 Ocak-1 Şubat tarihlerinde asayiş verilerini paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 13:48 Güncelleme: 03.02.2026 - 13:48
        
        Düzce Valiliği, 26 Ocak-1 Şubat tarihlerinde asayiş verilerini paylaştı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ve jandarma ekiplerince 1 haftada yapılan uygulamalarda 27 bin 370 kişi sorgulandı.

        Yapılan sorgularda arama kararı bulunan 86 kişi yakalandı, 20'si tutuklandı.

        Uygulamalarda, 2 tabanca, 6 av tüfeği, 4 kuru sıkı, 55 mermi, 3 kesici ve delici alet, 70 kartuş ve 5 şarjör ele geçirildi.

        Kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 50 elektronik sigara, 10 litre kaçak içki, 455 litre kaçak alkol, 810 paket sigara, 1650 elektronik sigara kartuşu, 50 kaçak puro ve 2 sahte belge ele geçirildi, 13 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 4 zanlı tutuklandı.


        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve jandarma ekiplerince 1 haftada gerçekleştirilen çalışmalarda 6 şüpheli tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 61 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.

        Çalışmalarda, 75 gram kokain, 73 gram esrar, 752 uyuşturucu hap, 506 gram sentetik uyuşturucu, 2 litre sıvı gübre, 9 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi ve 1 iklimlendirme sistemi ele geçirildi.

        Ekiplerce 18 bin araç ve motosiklet denetlendi, 2 bin 910 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Denetimlerde 419 araç trafikten men edilirken, 2 bin 910 araca da idari para cezası kesildi, alkollü araç kullandığı tespit edilen 19 sürücünün ehliyetine el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

