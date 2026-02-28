Düzce'de yaşamını yitiren sendika il başkanı Şişman'ın cenazesi defnedildi

Anadolu Otoyolu'nda geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Hürriyetçi Eğitim-Sen Düzce İl Başkanı İsmail Şişman'ın cenazesi, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde toprağa verildi. Otoyolun Düzce kesiminde 28 Şubat'ta kullandığı otomobilin bariyere çarpması sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Şişman'ın cenazesi, yakınlarınca morgdan alınarak Kaynaşlı Merkez Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan namazın ardından Şişman'ın cenazesi, mezarlıkta defnedildi. Törene, Şişman'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, Kaymakam Kemal Sefa Gökmenoğlu, Belediye Başkanı Efdal Altundal, Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekci, eğitimciler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

