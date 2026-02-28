Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Düzce'de yaşamını yitiren sendika il başkanı Şişman'ın cenazesi defnedildi

        Anadolu Otoyolu'nda geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Hürriyetçi Eğitim-Sen Düzce İl Başkanı İsmail Şişman'ın cenazesi, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 06:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de yaşamını yitiren sendika il başkanı Şişman'ın cenazesi defnedildi

        Anadolu Otoyolu'nda geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Hürriyetçi Eğitim-Sen Düzce İl Başkanı İsmail Şişman'ın cenazesi, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde toprağa verildi.

        Otoyolun Düzce kesiminde 28 Şubat'ta kullandığı otomobilin bariyere çarpması sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Şişman'ın cenazesi, yakınlarınca morgdan alınarak Kaynaşlı Merkez Mezarlığı'na getirildi.


        Burada kılınan namazın ardından Şişman'ın cenazesi, mezarlıkta defnedildi.

        Törene, Şişman'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, Kaymakam Kemal Sefa Gökmenoğlu, Belediye Başkanı Efdal Altundal, Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekci, eğitimciler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        2 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        2 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Beşiktaş’ta cemre sonunda düştü!
        Beşiktaş’ta cemre sonunda düştü!
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        İnci ve elmastan ÖTV alınacak
        İnci ve elmastan ÖTV alınacak
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"

        Benzer Haberler

        Düzce'de eğitim camiasının sevilen öğretmeni son yolculuğuna uğurlandı
        Düzce'de eğitim camiasının sevilen öğretmeni son yolculuğuna uğurlandı
        Düzce Üniversitesi 200 kursiyer alacak
        Düzce Üniversitesi 200 kursiyer alacak
        Aranan 170 kişi yakalandı, 25'i tutuklandı
        Aranan 170 kişi yakalandı, 25'i tutuklandı
        Hedefi 12 den vurdular Yıldızlar dart müsabakaları tamamlandı
        Hedefi 12 den vurdular Yıldızlar dart müsabakaları tamamlandı
        ORKÖY kredileri için kura çekimi yapıldı
        ORKÖY kredileri için kura çekimi yapıldı
        Küçükler judo il seçmeleri tamamlandı Zonguldak'ta Düzce'yi temsil edecek
        Küçükler judo il seçmeleri tamamlandı Zonguldak'ta Düzce'yi temsil edecek