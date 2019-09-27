Sınav sorularını Kur'an-ı Kerim'e el bastırarak vermişler

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- DÜZCE Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada, 2011 yılında komiserliğe yükselme sınavında soruları örgüt üyelerine dağıttığı belirlenen 5 kişiden 4'ü yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, ifadelerinde sınav sorularını örgüt üyelerine Kur'an-ı Kerim'e el bastırıp yemin ettirerek verdiklerini söyledi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2011 yılında polislikten komiserliğe yükselme sınavındaki soruların bazı örgüt üyelerine usulsüz dağıtıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında Düzce merkezli İzmir, Trabzon ve Sakarya'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 şüpheliden 4'ü yakalanıp gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen 4 kişiden 1'i etkin pişmanlık yasasından yararlanarak serbest kalırken, 3 kişi ise tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Şüpheliler mahkemedeki ifadelerinde suçlamaları kabul edip, soruları örgüt evlerinde Kur'an-ı Kerim'e el bastırıp yemin ettirdikten sonra sınava girecek olan üyelere dağıttıklarını söyledi.



DÜZCE 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:17

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