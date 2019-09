Başkan Özlü mahalle mahalle geziyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü mahalle ziyaretlerine Derelitütüncü ve Cumhuriyet Mahallesi sakinleri bir araya gelerek devam etti.

Başkan Dr. Özlü, mahalle ziyaretlerini ara vermeden sürdürüyor. Belediye başkanları ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği mahalle toplantılarında vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Özlü, her mahallede olduğu gibi söze kurumun yeni yapılanması ve kadrolar hakkında bilgiler vererek başladı. Başkan Özlü “bizim sorumluluğumuzda olan 56 mahallemizde başlattığımız mahalle toplantılarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Her mahallede dile getiriyorum, tekrar söylüyorum değerli arkadaşlar seçim var sanmayın, seçim yok. Biz 31 Mart öncesinde sizlere geldik dedik, biz halk günü yapmayacağız, sizin ayağınıza gelecek sorunları yerinde tespit edeceğiz. Şimdi bu sözümüzü yerine getiriyoruz. Mahalle sözleşmesi yaptık sizlerle de orada yazılanlar elbet hayata geçecek, buna taahhüt ettik. Şimdi bunların dışında benden, başkan yardımcılarımdan, birim müdürlerimizden beklentilerinizi öğrenmek için geldik” şeklinde konuştu.

Toplantıda söz hakkı isteyen her vatandaşı can kulağı ile dinleyen Başkan Özlü; yeni yol açma, alt yapı, park, asfalt gibi konularda dile getirilen talepleri ilgili başkan yardımcısı ve birim müdürlerine çalışma programına alınması konusunda talimat verdi.

