Eski belediye başkanının evi alev alev yandı Düzce’de kereste atölyesi içinde bulunan ahşap ev yandı 3 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

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– Düzce’de meydana gelen yangında kereste atölyesi içinde bulunan eski belediye başkanı Yusuf Ercan'a ait 3 katlı ahşap ev tamamen yandı.



Yangın, Düzce’nin Konuralp bölgesi Osmanca mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski Konuralp Belediye Başkanı Yusuf Ercan’a ait kereste atölyesinin bahçesinde bulunan 3 katlı ahşap evin alt katında sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede ahşap evin tamamını sardı. Vatandaşların haber vermesi ile olay yerine Boğaziçi, Çilimli ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangında ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak inceleme başlatıldı.

DÜZCE 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:17

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