Düzce üniversitesi öğrencilerini bekliyor

Kurulduğu 2006 yılından beri aldığı yerinde kararlarla ve yaptığı önemli çalışmalarla bölgeye ve ülkeye önemli katkılar sunan Düzce Üniversitesi; 14 Fakültesi, 4 Enstitüsü, 2 Yüksekokulu, 10 Meslek Yüksekokulu, 30’a yakın araştırma uygulama merkezi, her bölümün kendine özel laboratuvarı ve uygulama alanları ile öğrencilerini bekliyor.

“Değer Üreten Üniversite” sloganıyla yola çıkan, nitelikli öğretim ve araştırma imkanları sunan, ARGE ve yenilikçi faaliyetleri destekleyen, ülkemizin ve bölgemizin öncelikli ihtiyaçların giderilmesine katkı sağlayan, sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlara küresel bir perspektifle yaklaşan ve çözüm arayışı içerisinde olan Düzce Üniversitesi; ülkemizin bugününe ve geleceğine katma değer sağlayan üniversite olma bilinci ile yola çıkmış; genç, dinamik, alanlarında uzman ve özverili akademik kadrosuyla 20192020 Öğretim Yılı için hazır.



Öğrencilere yemek bursu ve kısmi zamanlı iş

Öğrencilere giyimden, yemek bursuna kadar birçok alanda destek olan Düzce Üniversitesi, 20192020 Öğretim Yılı’nda; ihtiyacı olan öğrencimizle şehit, gazi ve engelli öğrencilere kontenjana bakılmaksızın yemek bursu sağlıyor. Ayrıca birçok öğrenciye de Düzce Üniversitesi birimlerinde kısmi zamanlı çalışma imkanı sağlıyor.

Öğrencilere birçok sosyal ve kültürel hizmet sunan Düzce Üniversitesi; kapalı spor salonu, kapalı tenis kortları, yarı olimpik yüzme havuzu, kondisyon salonu ve halı sahası, resmi müsabakaların oynanabildiği stadyumu ile öğrencilere hizmet etmeye devam ediyor.

DÜZCE 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:17

GÜNEŞ 06:41

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 16:12

AKŞAM 18:51

YATSI 20:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.