Akçakoca’da bakanlıktan 250 adet çöp konteyneri

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Düzce’nin Akçakoca ilçesine köylerde dağıtılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çöp konteyneri gönderildi.

Çevre ve Şehirlik Bakanlığı tarafından hibe edilen çöp konteynerleri Akçakoca'ya tırla geldi. Gelen 250 adet çöp konteynerinin köylerde dağıtılacağı öğrenildi.

DÜZCE 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:17

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