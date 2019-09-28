Düzce’de sekiz ayda 3 bin 639 konut satıldı Konut satışı hızla düşüyor

– Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlü verilerine göre, Düzce’de 2019 yılı ilk sekiz ayda 3 bin 639 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2019 yılı Ocak ayında 500, Şubat ayında 452, Mart ayında 523, Nisan ayında 434, Mayıs ayında 377, Haziran ayında 343 konut, Temmuz ayında 510 konut ve Ağustos ayında ise 500 konut satışı gerçekleşti. Buna göre 2019 yılı ilk sekiz ayda ayında 3 bin 639 konut satışı gerçekleşti.

Verilere göre 2019 yılında konut satışının düştüğü ciddi oranda düştüğü görülüyor. Düzce’de 2018 yılında 8 bin 160 konut satışı gerçekleştirilirken bu yıl 8 ayda bu rakamın yarısına ulaşılmadı.

DÜZCE 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:17

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