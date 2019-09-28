Boğaziçi’nde asfalt çalışmaları hızlandı

Boğaziçi Belediyesi kış ayları öncesinde asfalt çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Eski Akçakoca yolu üzerinde asfaltlama başlatıldı. Çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanacak.

Yapılan birçok çalışma ile Boğaziçililerin daha rahat bir belde de oturmasını sağlayan Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan, belde de asfalt çalışmalarının startını verdi. Bu kapsamda Şekerpınar Mahallesi 201. sokakta asfaltlama öncesi başlatılan trimer asfalt kazıma ve kilitli parke taşı sökme işi tamamlandı. Yapılan çalışma ile asfalt kaplama işi başlatıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı İbrahim Ercan, asfalt kaplama işleminin tamamlanarak yolun hafta sonu vatandaşların hizmetine sunulacağı bilgisini verdi.

DÜZCE 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:17

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