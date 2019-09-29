Minik elleri ile turşu yaptılar

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–Düzce Beyciler İlkokulu öğrencileri minik elleri ile Yaşam Becerileri Atölyesinde turşu yaptılar.

Beyciler ilkokulu 3/D sınıfı öğrencileri Yaşam Becerileri Atölyesinde turşu yapmayı deneyimlediler. Atölyede yıkadıkları salatalıkları, lahanaları ve havuçları önce doğradılar sonra kavanozladılar. Yaptıkları turşuların bir kısmını evlerine götüren küçük öğrenciler bir kısmını da sınıflarında bırakarak turşu oluşumunu gözlemleyecekler.

DÜZCE 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:18

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