Babasının tabancasıyla oyun canından etti

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurunun 12 yaşındaki oğlu babasının beylik tabancası ile evde oyun oynarken kendisini vurdu. Küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay; akşam saatlerinde Düzce merkeze bağlı Karacahacımusa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru T.Ö. oğlu 12 yaşındaki Osman Özel’i evde bırakarak eşi ile birlikte komşularına oturmaya gitti. Bu sırada evde bulunan oğlu Osman Özel (12) babasının beylik silahı ile oynarken silah bir anda ateş aldı. Silah sesini duyan komşuları durumu çocuğun ailesine ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri başına mermi isabet eden çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlediler. Osman Özel’in ailesi büyük şok yaşarken hayatını kaybeden çocuğun cesedi otopsisi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

DÜZCE 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:19

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