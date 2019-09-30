Tek kişilik kontenjanı kazandı 6. Sınıfta Hacettepe Üniversitesi’ni kazandı.

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Düzce Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Derin Zehra Erdem Hacettepe Üniversitesi Konservatuvar ortaokul bölümüne kayıt hakkı kazandı.

Düzce Bilim ve Sanat Merkezi'nde müzik yetenek alanında tanılanmış 6. sınıf öğrencisi Derin Zehra Erdem Hacettepe Üniversitesi konservatuvar ortaokul bölümüne ara sınıflardan ayrılan tek kişilik kontenjan olmasına rağmen, yapılan jüri değerlendirmesi sonucu kabul edilerek kayıt yaptırmaya hak kazandı.

Düzce’yi gururlandıran Derin Zehra Erdem Bilkent Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nın Fazıl Say eserlerini seslendirdiği etkinlikte Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk tarafından tebrik edildi.

DÜZCE 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:20

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