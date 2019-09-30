Avni Akyol mezarı başında öğrenciler tarafından anıldı

Dikkat! Onların ücreti bu ay düşecek

Bugün ne oldu?

İstanbul'da bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce’nin yetiştirdiği önemli devlet adamı, siyasetçi ve eğitimci merhum Avni Akyol, vefatının 20. yıl dönümünde kabri başında öğrenciler tarafından anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı, Kültür Eski Bakanlığı ve Milli Eğitim Eski Bakanlığı yapan siyasetçi, eğitimci merhum Avni Akyol, vefatının 20. yıl dönümünde Düzce Şehir Mezarlığı’ndaki kabri başında İsminin verildiği Avni Akyol Okulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından anıldı.

Düzce Şehir Mezarlığında yapılan anma töreninde Yasini Şerif okunarak dualar edildi.

DÜZCE 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:20

GÜNEŞ 06:44

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 16:08

AKŞAM 18:46

YATSI 20:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.