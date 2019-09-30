Avni Akyol mezarı başında öğrenciler tarafından anıldı

– Düzce’nin yetiştirdiği önemli devlet adamı, siyasetçi ve eğitimci merhum Avni Akyol, vefatının 20. yıl dönümünde kabri başında öğrenciler tarafından anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı, Kültür Eski Bakanlığı ve Milli Eğitim Eski Bakanlığı yapan siyasetçi, eğitimci merhum Avni Akyol, vefatının 20. yıl dönümünde Düzce Şehir Mezarlığı’ndaki kabri başında İsminin verildiği Avni Akyol Okulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından anıldı.
Düzce Şehir Mezarlığında yapılan anma töreninde Yasini Şerif okunarak dualar edildi.
DÜZCE
01 Ekim 2019 Salı
- İMSAK 05:20
- GÜNEŞ 06:44
- ÖĞLE 12:50
- İKİNDİ 16:08
- AKŞAM 18:46
- YATSI 20:05