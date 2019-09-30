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Düzce turizme can suyu olacak Başkan Özlü “Kar amacımız yok, Düzceliye maliyetine hizmet sunalım”

İHA

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Belediye hizmetleri hem düşük maliyetli hem kaliteli olmalıdır. Düzce'nin turizmine can suyu olacak toplantımız ile yöremizin 81 çeşit lezzetini hep birlikte tadacağız" dedi.

Düzce turizme can suyu olacak Başkan Özlü “Kar amacımız yok, Düzceliye maliyetine hizmet sunalım”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Belediye hizmetleri hem düşük maliyetli hem kaliteli olmalıdır. Düzce’nin turizmine can suyu olacak toplantımız ile yöremizin 81 çeşit lezzetini hep birlikte tadacağız” dedi.
Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinde yapılan düzenleme ve ihtisaslaşma çalışmalarının tamamlanması ile birlikte kamuoyuna tanıtım amacıyla toplantı düzenlendi. Başkan Dr. Faruk Özlü’nün ev sahipliğinde, Düzce Belediyesi Erguvan Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıya Vali Dr. Zülkif Dağlı, Milletvekili Ayşe Keşir, Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, TSO Başkanı Tuncay Şahin, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.
Toplantının açılışında kürsüye çıkan Düzce BELKA, BELTAŞ ve BELTUR şirketleri Genel Müdürü Turgay Çelik şirketlerin yeni yapılanması ve teknik detayları hakkında bir sunum yaparak basın mensupları ve davetlileri bilgilendirdi.
Organizasyonun detayları hakkında bilgi vermek üzere konuşan Başkan Dr. Faruk Özlü şirketlerde yapılan düzenlemenin kapasite artırmak amacıyla yapıldığının altını çizerek “Biz size burada ne yapmak istediğimizi anlatacağız. Biz artık kurumsallaşıyoruz, ihtisaslaşıyoruz. Kurumsal kapasitemizi artırıyoruz, var olan tesislerimizi daha etkin yönetmek, Düzcelilere daha iyi hizmet sunmak için bunları yapıyoruz. Şimdi hepiniz biliyorsunuz; YEYPAŞ, İNTAŞ bunlar Düzce Belediyesi şirketleridir, bunu herkes bilir. Şimdi bakıyoruz İNTAŞ deyince akla taş geliyor, oysa bu şirketin taşla hiçbir alakası yok. Özellikle 696 KHK’dan sonra İNTAŞ bir personel şirketi olmuş. İNTAŞ İnsan Kaynakları şirketi. YEYPAŞ’a bakıyoruz; bir tarafta asfalt plenti var, bir tarafta yeme içme işleri var. Bunlar farklı işlerdir. Dolayısıyla bizim burada yaptığımız çalışma ihtisaslaşmadır. İkinci konu; bir şirketlerimizin kurumsal kapasitesini artırıyoruz. Uzmanlaşarak kurumsal kapasiteyi artırarak Düzcelilere daha kaliteli hizmet sunmak istiyoruz. Düzce BELTUR önceden yoktu, biz kurduk. Düzce BELTUR Düzce Belediyesi Turizm İşletmeleri A.Ş.’dir. Çünkü biliyoruz ki Düzce’nin muhteşem bir turizm potansiyeli var. Biz bunu tetiklemek istiyoruz, bu şirket de bunu ateşleyecek bir girişimdir” diye konuştu.

“Amacımız maliyetine hizmet vermek”
Tanıtım toplantısının aslında BELTUR’un işletme sistemi ile sosyal tesislerin donanımının oluşması konusunda bir kamuoyu yoklaması olduğunu da ifade eden Başkan Özlü “Burada başlangıçta 3 hedefimiz var. Birincisi biraz sonra ikramlarımız da olacak, yöresel mutfağı ortaya çıkaracağız. Bakın bu konuda çok tartışmalar oldu, yaparız, yapamayız diyenler oldu ama bugün burada 81 çeşit yöresel yemeğimiz var. Bu tesislerde kar amacımız yok, bize maliyeti neyse onu karşılasın. Bizim amacımız Düzcelilere maliyetine kaliteli hizmet sunmaktır. Az önce sayın genel müdürüm anlattı. Düzce’nin doğal güzelliklerine düzenli olarak ring seferler düzenleyeceğiz. Herkesin aracı yok, bu yüzden örneğin Anıtpark’tan belli saatlerde otobüslerimiz kalkacak, samadere ya da Sarıkaya mağarasına götürecek ve akşam tekrar geri getirecek. Yine biliyorsunuz, ulusal turlar var, bu ulusal turların Düzce’yi biz destinasyon merkezi olarak seçmelerini sağlayacağız. Şimdi yöresel tatlarımızı sizlerden ricam; alıcı gözü ile tadın. Çünkü buradaki düşüncelerinizle ilgili anket yaparak menü oluşturacağız. En beğendiklerinizi işaretleyin” dedi.

“Kurumsallaşmak, verimi ve kaliteyi beraberinde getirir”
Şirketlerde kapasite artırımının altını çizen Başkan Özlü eğitimli personel, kurumsal şirketler ve kalite odaklı hizmet ile işletmelerin daha verimli hale getirileceğini ifade ederek şunları söyledi: “Şimdi bizim yaptığımız var olanları iyi işletmektir. Bu işletmelerin profesyonelce işletilmesini sağlamaktır. Ben bedavacılığa karşıyım, maliyet neyse bu hizmetleri maliyetine sunacağız. Bedavanın sonu yok, bizim amacımız maliyetini karşılamak. Bizim amacımız ayrıca düşük maliyet ile yüksek kalitede hizmet üretebilmektir. Modern işletmecilik yapacağız. BELTAŞ adı üstünde belli, bizim hergün asfalt, bakım onarım, bordür kaldırım işlerimiz oluyor. Bunları da BELTAŞ ile yapacağız. Bu şirketin işleri kaldırım, asfalt inşaat işleri olacak. Başka bir iş yapmayacak. BELKA sadece Düzce belediyesinde çalışan işçilerin şirketi değildir. Bakın hepimize her gün onlarca özgeçmiş geliyor. İş arayanlar var. BELKA bir insan kaynakları şirketi, aynı İŞKUR’un özel sektörü gibi çalışacak. Meslek edindirme kursları olacak. İş bulma konusunda meslek edindirme konusunda Düzcelilerin hizmetinde olacak. Eğitime büyük önem vereceğiz. Belediyede çalışanlara yılda en az 40 saat kendi meslekleri ile eğitim vereceğiz. Herkes kendini geliştirecek. Dolaysıyla bizim yaptığımız kurumsal kapasite artırma çalışmasıdır, ihtisaslaşmadır. BELKA ile Düzce’de insan kaynakları konusunda uzman bir şirket var artık. BELTAŞ Belediyenin yürüteceği işlerde sadece belediyenin değil, özel şirketlere de talep doğrultusunda hizmet verecek olan bir şirket olacak. Bu yapılanmayı çok çok önemsiyoruz. O yüzden bir tanıtım toplantısı düzenledik. Daha faydalı kaliteli işler yapmak için insan gücümüzün eğitimli olması gerekiyor. İşini seviyor olması lazım. Şirketlerimizin sayesinde belediyecilik hizmetlerini standartlarını yükselteceğiz.”

“Düzce adı sadece Türkiye’de değil, dünyada duyulsun”
Düzceli firmalardan da ulusal ve uluslar arası turizm konusunda girişim ve özen beklediğini söyleyen Başkan Özlü “Şimdi bizim bu üç şirketimizin adı başında Düzce ismi yer almaktadır, ben bunu çok önemsiyorum. Düzce’de faaliyet gösteren firmalar adlarının başına Düzce eklesinler, bakın ünlü markalar Düzce’ye geliyor, Türkiye’deki tüm ürünlerinin üzerinde Düzce tanıtımı olacak, hatta dünyada Düzce adı duyulacak. Şunu da ifade edeyim, önümüzdeki günlerde mevcut tesislerimize yenileri eklenecek, görüşmelerimiz devam ediyor. Bu konuda çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından yapılan ikramlar misafirlere sunuldu.

DÜZCE

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:20
  • GÜNEŞ 06:44
  • ÖĞLE 12:50
  • İKİNDİ 16:08
  • AKŞAM 18:46
  • YATSI 20:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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