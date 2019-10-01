Düzce'de 505 kişilik işe 2 bin 731 kişi başvurdu Kurada çıkanlar sevinirken çıkamayanlar üzüldü

Düzce’de Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda görev yapmak üzere işe alınacak olan 505 kişi için 2 bin 731 başvuru yapıldı. İşe alınacak olanların belirlendiği kurada çıkanlar mutlu olurken çıkamayanlar üzüldü.

Düzce Valiliği aktif iş gücü hizmetleri genelgesi çerçevesinde Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol doğrultusunda gerçekleştirilecek Toplum Yararına Program (TYP) ile il genelinde 450’si temizlik görevlisi ve 55’i güvenlik görevlisi alımı yapılacağını açıkladı. Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda ve kurumlarda çalıştırılmak üzere temizlik görevlisi alımı için 2 bin 512, güvenlik görevlisi alımı için ise 219 kişi başvuruda bulundu. Başvuruda bulunanlar ise kura ile belirlendi. Düzce Kalıcı Konutlar Belgesinde bulunan spor salonunda kura çekimi gerçekleştirildi. Düzce 2. Noteri tarafından gerçekleştirilen kura çekiminde heyecanlı bekleyiş yaşanırken kurada çıkanlar sevindi çıkamayanlar ise üzüldü.

DÜZCE 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:20

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