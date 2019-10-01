Minik öğrenciler drama dersi alıyor

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Çilimli Anaokulu öğrencileri klasik drama derslerinin yerine ritim tutarak ve kendi bestelerini oluşturarak katıldılar.

2023 Eğitim Vizyonu DramaBeceri Atölyesi kapsamında Çilimli Anaokulunda Okul Aile Birliği’nin desteğiyle drama dersleri başladı. Drama öğretmeni Emre Direk ile gerçekleştirilen drama dersine öğrenciler klasik drama derslerinin yerine; ritim tutarak ve kendi bestelerini oluşturarak katıldılar. Azımsanmayacak nitelikte katkısı olan müzik, drama ile bütünleşti. Açık havada gerçekleştirilen derste öğrencilerin fazlasıyla keyif aldıkları görüldü.

DÜZCE 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:20

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