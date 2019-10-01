Kapya Biber Tarla Günü etkinliği düzenlendi

–Kapya biber çeşidi yaygınlaşıyor projesi'nin tarla günü etkinliği Çilimli İlçesi, Esenli Köyü'nde gerçekleştirildi.

Kadın çiftçiler tarımsal yeniliklerle buluşuyor programı kapsamında, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanan tescilli Düzce acıkasına Lezzet Katan Kapya Biber Çeşidi Yaygınlaşıyor Projesi'nin tarla günü etkinliği Çilimli İlçesi, Esenli Köyü'nde yapıldı.

Düzce Merkez, Akçakoca, Gölyaka, Gümüşova, Çilimli, Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerindeki önder kadın çiftçiler ile 8 adet birer dekarlık sonuç demonstrasyon bahçeleri tesis edildi. Damla sulama sistemi kurulan bahçelere mayıs ayı itibari ile fidelerin dikimleri yapılırken eylül ayı itibari ile hasat edilmeye başlandı. Çeşit özelliği olarak iyi bakım koşullarında dekardan 3 4 ton ürün alınabildiği bildirildi.

İl Müdür Yardımcısı Hüseyin Dikmen yaptığı açıklamada "Kadın çiftçiler tarımsal yenilikler ile buluşuyor projelerine uzun yıllardır devam ediyoruz. Önceki yıllarda Bamya, Beyaz lahana ve Brokoli projelerimiz ilimizde başarı ile tamamlandı. Bu projemiz ise tescilli Düzce acıkasına lezzet katan kapya biber çeşidinin yaygınlaştırılması projesidir. Düzce acıkası tescil edilerek coğrafi işaret aldı. Ona lezzet kaynağı olarak da kadın çiftçilerimiz eli ile kapya biber yetiştiriciliğini yapmaktayız. Kapya biberin ilimize adaptasyonu gayet iyi” dedi.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz ise, "Özellikle kapya biberin yer aldığı Düzce acıkasının tescil edilmesi Düzce için gurur verici olduğunu böyle bir projenin kadın üreticilerimizin gayretiyle bugünlere gelmesi nedeniyle, kadın çiftçilerimize teşekkür ederim" ifadelerinde bulundu.

Enstitüsü Müdürlüğü Sebzecilik Bölüm Başkanı Dr. Oğuz Gündüz ise konuşmasında, "Türk tarımını ayakta tutan kadınlarımıza ve Düzce'de acıka örneğinde olduğu gibi Coğrafi işaret alan bu güzel üründe bizim enstitümüzün çeşidini tercih ettiğiniz için bizlerde ayrıca teşekkür ederiz. Bu kapya biber çeşidi 1983 yılında enstitümüzdeki ıslah çalışmalarıyla geliştirilen standart bir çeşit olduğunu her sene izalasyon koşullarına dikkat etmek kaydıyla etrafta başka biber çeşidi yoksa kendi tohumunuzu alıp yeniden aynı ürünün üretilebileceğini bu da çiftçinin ekonomi açıdan önemli bir girdi ve gelir kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır” şeklinde konuştu.

Enstitüsü Müdürlüğünden programa katılan Üretme ve İşletme Bölüm Başkanı Mehmet Şimşek, Düzce'nin İstanbul ve Kocaeli'ye yakın olması ile özelikle Düzce ovasının topraklarının verimliliği nedeniyle meyve ve sebze yetiştiriciliğinde büyük şehirleri besleyebilecek kapasitede olduğunu, sadece mısıra bağımlı kalınmaması gerektiğini, sebze üretimden de emeklerinin karşılığını alabileceklerini söyledi.

Tarla günü etkinliği, proje uygulama sürecinde demonstrasyon bahçelerinde en iyi yetiştiriciliği yapan kadın çiftçilerimize plaketleri ve teşekkür belgeleri takdim edilmesinden sonra demonstrasyon bahçesinin incelenmesi ve kapya biber yetiştiriciliği lifletlerinin etkinliğe katılan konuklara dağıtılmasının ardından sona erdi.

DÜZCE 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:20

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