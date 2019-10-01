Düzce İGM ekim ayı toplantıları başladı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

– Düzce İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantılarının birinci birleşiminde sekiz gündem maddesi görüşüldü.

Düzce İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantılarının birinci birleşimi Meclis Başkanı Çiğdem Günal başkanlığında, İl Genel Meclis Toplantı salonunda yapıldı. Açılış ve yoklama ile başlayan toplantıda katip üye Hasan Ergin tarafından bir önceki karar özetlerini kapsayan tutanaklar okundu onaylandı. Ardından gündem maddelerine geçildi. İl Özel idaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü'nün bulunan 16 bin TL ödeneğin ihtiyacın niteliğinin değişmesinden dolayı Destek Hizmetleri Müdürlüğü aktarılması talebi görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Valilikten gelen teklifler görüşülerek ilgili komisyonlara oy birliği ile havale edildi.

DÜZCE 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:21

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