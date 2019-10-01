– Milli Eğitim Müdürlüğünün Erasmus ile Düzce Avrupa'ya açılıyor ve Güçlü Yarınlar İçin Özel Yeteneklilerin Eğitimi Projeleri MARKA tarafından kabul edildi.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 2019 Yılı Teknik Destek Programı TemmuzAğustos dönemi başvuru sonuçları açıklandı. Açıklanan başvuru sonuçlarında Milli Eğitim Müdürlüğünce başvurusu yapılan "Erasmus+ İle Düzce Avrupa'ya Açılıyor!" ve "Güçlü Yarınlar İçin Özel Yeteneklilerin Eğitimi" başlıklı projeler MARKA tarafından kabul edilerek teknik destek almaya hak kazandı.

Milli Eğitim Müdürlüğünden proje ile ilgili yapılan açıklamalarda “Erasmus+ İle Düzce Avrupa'ya Açılıyor projesi kapsamında, proje bazlı düşünme ve proje hazırlamayı teşvik semineri, il genelinde projeler alanında çalışmaya gönüllü 100 öğretmen veya idareci ile gerçekleştirilecek, toplam 20 öğretmenin katılacağı 2 günlük 12 saat sürecek bir proje hazırlama çalıştayı düzenlenecektir. Son olarak danışman kurumca İl ARGE Birimi ile birlikte 6 adet Erasmus+ Projesi hazırlanacaktır. Bu projeler; bir adet Okul eğitimi alanında (KA1) konsorsiyum projesi: Konsorsiyum lideri İl Milli Eğitim Müdürlüğü olacak, ilden 8 ilk veya ortaokul konsorsiyum ortağı olacaktır. Bir adet yetişkin eğitimi alanında (KA1) konsorsiyum projesi: Konsorsiyum lideri Milli Eğitim Müdürlüğü olacak, 6 kurum konsorsiyum ortağı olacaktır. Bir adet Mesleki Eğitim alanında (KA1) projesi: Konsorsiyum lideri ilimizden Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olacak, ilimizden 3 Mesleki Eğitim Kurumunun 15 eğitimcisi ve 45 Mesleki Eğitim Öğrencisi proje katılımcısı olacaktır. Bir adet gençlik değişimi (KA1) projesi: Güncel bir gençlik sorununu ele alacak olan projeye ilimiz liselerinden 8 öğrenci ve 1 gençlik lideri katılacaktır. Bir adet Gençlik Çalışanları hareketliliği (KA1) projesi: Gençlik çalışanlarına yönelik güncel bir konuyu ele alacak proje 7 AB üyesi ülkeyi kapsayacaktır. Bir adet Okul Eğitimi alanında KA2 iyi uygulama değişimi amaçlı stratejik ortaklık Konsorsiyum projesi: İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başvuran olarak katılacağı, en az 2 ulus ötesi ve en az 2 ulusal ortağın yer alacağı proje 2 yıl sürecektir.

Güçlü Yarınlar İçin Özel Yeteneklilerin Eğitimi projesi kapsamında; 30 rehber, 60 sınıf, ve 23 BİLSEM öğretmenine özel yeteneğin geliştirilmesi, Bireyselleşmiş Eğitim Planı hazırlama ve uygulama, müfredat farklılaştırma model ve stratejileri, düşünme becerilerinin desteklenmesi ve mentörlük, özel yetenekli çocukların özellikleri, aile öğretmen etkileşimi, destek eğitim odası, sınıf içi kaynaştırma ve akran etkileşimi, sosya duygusal gelişimin desteklenmesinde öncelikli konular ve müdahale konu başlıklarında eğitimler verilecektir” denildi.

DÜZCE 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:21

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