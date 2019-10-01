Yeni öğrenciler için oryantasyon

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Düzce Üniversitesi’nde eğitime başlayan yeni öğrenciler için düzenlenen “20192020 EğitimÖğretim Yılı Oryantasyon Eğitimi” Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Yeni öğrencilerin şehre, Düzce Üniversitesi’ne ve kampüs hayatına uyumunu kolaylaştırmak amacıyla program düzenlendi. Üniversitesi’nin diğer Yerleşkeleriyle eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ve iki gün süresince devam edecek olan Oryantasyon Eğitimi’nin açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, “Üniversitede Birey Olmak ve Duygusal Zeka” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Birey olmanın önemine vurgu yapan Prof. Dr. İlhan Genç, üniversitelerin meslek sahibi olmanın yanında öğrencilerin birey olmasına da katkı sağladığını ifade etti. Empati, güvenilirlik, sosyal beceri ve özgüven gibi kavramlar eşliğinde öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Genç, büyük fotoğrafı görmenin, algı ile olgunun karıştırılmaması gerektiğinin önemine dikkat çekti.

Programda; Düzce Üniversitesi akademik birim yöneticileri ve öğretim elemanları, görev yaptıkları Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarıyla ilgili öğrencilere yol gösterici açıklamalarda bulundu. Öğrencilerin, eğitimöğretim, disiplin ve ders geçme gibi konularda yönetmelik ve yönergeleri okumaları tavsiyesinde bulunan akademik birim yöneticileri, düzenli ve zamanında ders çalışma, öğrenci topluluklarına katılma, kendilerini geliştirme ve kamu malını koruma konularında hassas olmalarının önemini dile getirdi. Kurumsal hiyerarşiye uygun hareket etmenin sorunların çözümüne katkı sağladığının vurgulandığı programda Düzce Üniversitesi akademisyenleri, etkin ve verimli bir üniversite yaşamı temennisinde bulundu.

Her Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları için ayrı ayrı sunumların gerçekleştirildiği programlarda; Düzce ilinin tanıtımı, Düzce Üniversitesi ile ilgili genel bilgiler, eğitimöğretim süreçleri, öğrenci değişim programları, disiplin yönetmeliği, kredi ve burs işlemleri, kütüphane, sağlık, kültür ve spor hizmetleri, yabancı dil hazırlık eğitimi ile kariyer yönetimi ve kişisel gelişim hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

Düzce Üniversitesi’nin başarıları, projeleri, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerinin de anlatıldığı programda, öğrencilerin birçok konuda hayatını kolaylaştıracak bilgiler de aktarıldı. Oryantasyon Eğitimi, ikinci gün Tıp Fakültesi’ne yönelik düzenlenecek programın ardından sona erecek.

DÜZCE 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:21

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