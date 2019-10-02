Kaynaşlı’da trafik işaretleri çizildi

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İçişleri Bakanlığının trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için başlattığı ‘Önce Yaya’ projesi kapsamında Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan yaya geçitlerine trafik işaretleri çizildi.

İçişleri Bakanlığınca, 2019'un “Yaya öncelikli trafik yılı” ilan edilmesi nedeniyle Kaynaşlı Belediyesi ana cadde üzeninde yayaya yol ver işaretleri ve yaya geçidi şeritleri çizildi. Çalışmaları bizzat yerinde takip eden Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, “Artık kavşaklara girişlerde, yaya geçitlerinde, okul önlerinde yayalara öncelik verilecek, hızlar azaltılacak yaya var ise öncelik yayanın olacak. Bunu özellikle buradan tüm vatandaşlarımıza, sürücülerimize, yaylalarımıza duyurmak istiyoruz. Yaya geçitlerinde, kavşaklarda, işaret bulunan her yerde öncelik yayanındır. Bizde bu geçitlerin işaretlerini yapıyoruz ki sürücüler daha duyarlı olsunlar" dedi.

DÜZCE 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:21

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