Vatandaş derdini anlattı Vali Zülkif Dağlı dinledi

– Düzce'de her ay düzenli olarak yapılan Halk Günü toplantısında Vali Dr. Zülkif Dağlı vatandaşların sorunlarını kurmayları ile birlikte tek tek dinledi, çözüm yolu aradı.

Vali Zülkif Dağlı tarafından başlatılan ve geleneksel olarak devam eden Halk Günü toplantısında vatandaşları dinledi. Toplantıya Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, ilgili kurum müdürlerinin katıldığı halk gününde, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Her zaman olduğu gibi vatandaşlar sırayla toplantı salonuna alınarak dertlerini anlattılar. Vali Dağlı ve kurmaları tek tek dinleyerek çözüm yolu aradı.

Vali Dr. Zülkif Dağlı, “Halkımızın sorunlarını dinlemek ve onların sorunlarına çare bulmak bizim görevimiz” dedi.

DÜZCE 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:21

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