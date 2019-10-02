Bisiklet yolu ve çocuk oyun alanı yapacaklar

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

– Düzce 2. Organize Sanayi Bölgesi tarafından Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu'na bisiklet yolu ve çocuk oyun alanı yapımı için protokol imzalandı.

Düzce Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu 1. Kademe öğrencilerin fiziki aktivitelerini çeşitlendirmek ve otizmli çocuklara fayda sağlamak amacıyla, Türkiye Beyazay Derneği aracılığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 2. Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı arasında okul bahçesine bisiklet yolu ve çocuk oyun alanı yapımı ile ilgili protokol imzalandı. Konu ile ilgili olarak Düzce 2. OSB Müdürü Engin Karaduman, 2. OSB Müdür Yardımcısı Sefa Akarsu, Türkiye Beyazay Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Osman Yiğit ve İlhani Atasever İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'i Makamında ziyaret ettiler.

DÜZCE 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:21

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