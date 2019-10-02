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(Özel) Türkiye’nin kabak ambarında hasat başladı

İHA

Türkiye'de kabak üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Düzce'de lezzetiyle ön plana çıkan bal kabağının hasadı başladı. Bu yılki rekolte memnun ederken, fiyatlar ise üreticilerin yüzünü güldürmedi. Üreticiler, ilerleyen günlerde fiyatların artmasını bekliyor.

(Özel) Türkiye’nin kabak ambarında hasat başladı

Türkiye’de kabak üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Düzce’de lezzetiyle ön plana çıkan bal kabağının hasadı başladı. Bu yılki rekolte memnun ederken, fiyatlar ise üreticilerin yüzünü güldürmedi. Üreticiler, ilerleyen günlerde fiyatların artmasını bekliyor.
Kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan ve Türkiye’nin üçüncü büyük üreticisi durumundaki Düzce’de önemli bir yere sahip olan bal kabağının hasadı başladı. Tarlalarda hasadı yapılan bal kabakları toplanmaya başladı. Ankara, Sakarya’nın ardından Türkiye’nin en önemli bal kabağı yetiştiren ili Düzce’de geçen yıl 8 bin 200 ton bal kabağı yetiştirilmişti. Bu sene ise rakam 8 bin 400 ton oldu.
Düzce kabağı ile ilgili bilgiler veren emekli Ziraat Teknikeri Hüseyin Çukur, yapılan çalışmalar sonucunda kabak üretiminin arttığını dile getirdi. Çukur, ilerleyen günlerde bal kabağının fiyatının artacağını belirterek, “Bal kabağı ülkemiz genelinde her yerde hemen hemen yetişir ama en yoğun yetiştirilen yerlerin arasında Ankara, Sakarya ve Düzce gelir. Son zamanlarda özellikle Düzce ilimizde değişik çalışmalar sonucunda kabak ekilişinin arttığını görüyoruz. Ekilişi, üretimi arttırmak için mutlaka ve mutlaka vatandaşı kurtaracak şekilde maliyeti düşürüp, vatandaş eğer para kazandığını anlarsa güzel olur. Anlamazsa bu işi niye yapsın. Geçen yıl Düzce’de yapılan etkinlik kabak ekilişini bir hayli artırmış gözüküyor. Fiyatlar şu anda başlangıç. Çok fazla iyi değil ama ilerleyen günlerde fiyatların artacağını düşünüyoruz. Kabak tanıtımı Düzce için çok önemli, çiftçi için çok önemli. Her şey için bunu teşvik etmemiz gerekiyor. Kabak çok iyi bir besin maddesi. Eğer bunu pazarlayabilirsek. Öncelikle pazar ve pazarlama sorununu çözmemiz gerekiyor. Pazarlama çözümünde hem fiyat artışı, hem çiftçinin kazanımı hem Düzcemizdeki ekiliş alanlarının artacağına eminim. Bundan hiçbir kuşkum yok. Çünkü para kazanılacak. Çiftçi hangisinden para kazanacaksa ona gider. Bu sene kabak para etmedi, gelecek sene mısır yapar. Ama biz bal kabağı ekimini devamlı hale getirmek istiyoruz. Kabakta istikrarlı bir fiyat olsun, her sene ekiliş artsın, üretim artsın, kalite artsın, bizim derdimiz bu” diye konuştu.

"8 bin 400 ton bal kabağı üretildi”
Hüseyin Çukur, bal kabağı ile ilgili olarak Düzce’de yapılan festival ve programlarla üretimin arttığına dikkat çekerek, “Düzce’de geçen sene bildiğim kadarıyla 8 bin 8 bin 200 ton civarlarında bir üretim oldu. Bu yıl biraz daha üzerinde 8 bin 300, 8 bin 400 ton civarında üretimini bekliyoruz. İnşallah bu hedefe ulaşacağız” şeklinde konuştu.

“Aroması ile üstünlük sağlıyor“
Emekli Ziraat Teknikeri Hüseyin Çukur, Düzce’de yetişen bal kabaklarının aroması ile diğer illerde yetiştirilen bal kabaklarına üstünlük sağladığını dile getirerek, “Düzce kabağı aroması bakımından, gösterişi bakımından, lezzeti bakımından diğer kabaklara üstünlük sağlıyor. Lezzeti güzel, aroması güzel. Tüketicinin damak tadına hitap etmesi gerekiyor. Tüketicinin damak tadına hitap ederse devamlı buradan gelip alır. Tüketici bunu tüketmezse biz bunu zaten yapamayız. Çünkü ürettiğimizi satmamız gerekiyor. Hepsini kendimiz yiyemeyeceğimize göre satmamız gerekiyor. Şu anda bildiğim kadarıyla kilosu 1 lira ile 1,5 lira arasında gidip geliyor. Fiyat sürekli oynuyor” dedi.

DÜZCE

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:21
  • GÜNEŞ 06:45
  • ÖĞLE 12:50
  • İKİNDİ 16:07
  • AKŞAM 18:45
  • YATSI 20:04
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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