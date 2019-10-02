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Düzce’de Yaya öncelikli trafik için nöbet tuttular

İHA

Düzce'de "Yaya Geçidi Nöbeti" farkındalık etkinliği kapsamında araç sürücüleri, yaya geçidini kullananlara yol verdi.

Düzce’de Yaya öncelikli trafik için nöbet tuttular

Düzce'de "Yaya Geçidi Nöbeti" farkındalık etkinliği kapsamında araç sürücüleri, yaya geçidini kullananlara yol verdi.
İçişleri Bakanlığı tarafından 2019'un 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edilmesi nedeniyle Düzce Azmimilli İlköğretim okulu önünde 'Yaya Geçidi Nöbeti' etkinliği gerçekleştirildi. "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" sloganıyla, okullar başta olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarının önünde ve diğer yaya geçitlerinde de gün boyu etkinliklerin düzenleneceği bildirildi. Etkinliğe katılan Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, protokol üyeleri ve öğrenciler ile birlikte proje kapsamında hazırlanan broşürleri sürücü ve yayalara dağıttı. Araç sürücüleri yaya geçidini kullanan öğrenci ve vatandaşlara yol verdi. Sembolik olarak öğrenciler ile birlikte yaya geçidini kullanan protokol üyeleri farkındalık oluşturdu.
Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada; “Önce Yaya projemiz bildiğiniz gibi ülkemizin tüm noktalarında başladı. Yaya geçitlerinde bundan sonra yayalara öncelik vereceğiz. Bu arada bugün ki yaptığımız etkinlik “Yaya Geçitinin Nöbetçisiyiz” adı altında bir etkinlik. Bu etkinlik kapsamında bugün ilimizde 48 ekip, 107 nokta ve 506’nın üzerinde personel ve tabi ki öğrencilerimiz ile birlikte bu çalışmamızı yapıyoruz. Şoförlerimizden beklediğimiz davranış mutlaka yaya geçidinde durun ve kesinlikle yayalara öncelik verin. Olmazsa olmazımız budur. Şoför arkadaşlarımızdan bunu bekliyoruz. Aksi taktirde yaptırımlar ile karşı karşıya kalmalarını kesinlikle istemeyiz. Çocuklarımızın geleceği, vatandaşlarımızın geleceği, yayaların geleceği için dikkat etmek gerekiyor. Aynı zamanda bütün sürücülerde bir yaya bu düşünceyle araçlarını kullanırlarsa trafikte daha dikkatli olunacağından hiç şüphem yok" şeklinde konuştu.

DÜZCE

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:21
  • GÜNEŞ 06:45
  • ÖĞLE 12:50
  • İKİNDİ 16:07
  • AKŞAM 18:45
  • YATSI 20:04
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