Başkan Yanmaz “Kapım herkese açık”

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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Gebze Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Planlama Bölümü öğrencileri ile Öğretim Üyesi Muhammed Ziya Peköz Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ı makamında ziyaret etti.

Akçakoca Belediye Başkanı Yanmaz, öğrenciler ile tek tek tanışarak sorularını cevapladı. Öğrencilere ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yanmaz, hepsine tek tek teşekkür etti. Öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar dileyen Başkan kapısının her zaman açık olduğunu söyledi.

DÜZCE 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:22

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